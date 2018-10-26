自改手槍流竄36小時躲警 鍋貼沒吃到遭警銬回

2018年10月26日 13:19 中時 高彥哲

三重區重陽路、大智街口小北百貨前於24日凌晨4時許，發生槍擊案，綽號小保的劉姓犯嫌經過36個小時的逃亡後，帶著女友在基隆市某鍋貼連鎖店內用餐，跟監的警力藉機佯裝顧客，趁嫌犯用餐時無防備，一擁而上緝獲到案，並搜出犯案用的2把改造手槍和14發子彈，全案警方依涉殺人、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。

警方調查，37歲綽號小保的劉姓男子，自行改造槍枝於台北、基隆一帶販槍牟利，因和同夥的25歲吳姓被害人起了債務糾紛而埋下殺機，24日凌晨4時許劉男並與夥同另一名27歲鄧姓男子，與被害人吳男相約在新北市三重區重陽路超商前談判。

劉男夥同吳男、及37歲女友陳女開車，到場後隨即將吳男強押上車，兩人談判破裂後，吳男驚見對方攜帶槍枝，見苗頭不對，於三重區重陽路、大智街口跳車逃逸，但仍遭劉男對被害人開了3槍，其中1發子彈直接穿過了男子的腰部，所幸未傷及要害，無生命危險。

劉男為規避警方查緝，帶同女友換車於北北基桃四處流竄逃亡，於25日下午4時警方鎖定犯嫌，尾隨至基隆市信義區東信街，劉男與女友下車進入連鎖鍋貼店用餐，員警藉機佯裝用餐的客人，進入鍋貼店與劉男相鄰而坐，趁店家上餐的同時，劉男卸下心房，員警一擁而上，將劉男及陳女逮捕，並依涉殺人、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。

(中時 )