流感疫苗變色 疾管署：同批號19萬劑已流出

公費流感疫苗本月15日開打，近日卻傳出疫苗變色。（謝佳潾攝）

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中時
林周義、

公費流感疫苗本月15日開打，近日卻傳出疫苗變色！衛福部疾管署今（26日）表示，進口的30萬劑流感疫苗中，已有19萬相同批號的疫苗流入接種站。目前已通知各地方衛生局暫停撥發該疫苗，並將瑕疵品寄回總公司檢驗，待檢驗後決定是否回收。

疾管署副署長莊人祥表示，本月25日接獲北市衛生局通報，該市某醫院發現1劑外觀變色的流感疫苗，派員至現場後，並未發現其他疫苗有相同情形，初步研判僅為單一事件。為確保民眾安全，已通知獲得同一批號的7個地方衛生局，包括雙北、新竹縣市、桃園市、苗栗縣、台中市，暫停撥發該疫苗。

莊人祥表示，該批號疫苗的進口量為30萬，於23日將19萬劑疫苗配發出去，具體的施打的人數仍待統計。針對同一批號疫苗是否回收，需待總公司檢驗後再決定。因初步判定為單一事件，莊人祥提醒民眾勿過於擔心，若出現任何副作用，可向疾管署通報。

公費疫苗傳出變色，民眾當然會擔心，但感染專家台大醫院小兒部任黃立民表示，目前還不知道疫苗變色原因，是遭到污染還是保存不當？一般剛打完疫苗可能會有輕微發燒及局部微腫，但2、3天內就會消失，如果民眾打完疫苗，持續發燒38.5度以上，要趕快去看醫生。

黃立民說，打到變質疫苗除了可能發燒、全身不適之外，也會對肝腎造成負擔，因此肝臟、腎臟有疾病的人，相關指數可能會惡化。不過，就怕疫苗變質是因為細菌感染，將造成嚴重後果。

對於變色疫苗，生產的賽諾菲安萬特公司表示，會儘速將這支變色疫苗送回法國總公司進行檢驗，並儘速對外公佈檢測報告，同時以緊急事件，向法國總公司回報台灣的情況。今早亦已與疾管署開過會，會配合相關單位，在疫苗變色原因尚未釐清之間，同批號疫苗暫停施打。過去賽諾菲所生產的流感疫苗均未發生變色的情形，對於此次疫苗變色原因，將靜待檢驗結果。

(中時 )

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