台北》號召北漂族 北市鬧區掛「挺韓國瑜」布條

2018年10月26日 13:01 中時 張潼

九合一選戰倒數不到1個月，台北市鬧區的師大路、羅斯福路口今早出現一面「11/24 北漂 扭轉回家的路」大型布條。原本打算爭取國民黨提名參選中正萬華市議員的陳孝威證實，這幅大布條是他今早將自己原本的看板取下後掛上的，目的是要挺同黨高雄市長候選人韓國瑜，鼓勵北漂民眾回高雄投票。

陳孝威今年以新人之姿打算爭取黨內提名，盼參選中正萬華市議員，但最後在初選時被另名新人林冠勳擠下；隨後，林冠勳傳出酒駕，被迫退選，原本陳有機會遞補參選，但最後市黨部決定由現任議員鍾小平參選。

陳孝威今受訪時坦言，自己沒什麼雄厚背景，在初選過程遇到一些抹黑或不好的經驗，讓他對政治蠻失望的，但此時看到韓總在黨提供的資源有限下，赤手空拳仍拚成這樣，殺到綠營大本營高雄去，「不管最後贏或輸，至少他都啟發了很多像我這樣的年輕人，願意再站起來！」

所以，陳孝威今早將原本自己看板取下，改掛上這幅「11/24 北漂 扭轉回家的路」大型布條，希望鼓勵更多北漂民眾回家投票。他說，師大路、羅斯福路口算是蠻好的地段，這布條掛上去希望能助韓總一臂之力；他還透露，自己算是韓的「義勇軍」，下周還會出一則KUSO影片挺韓。

他最後強調，很多高雄北市工作、發展的朋友常常認為，既然已在台北發展，回不回高雄投票，或是高雄的發展都與他們無關了，但不要忘記，父母、親友可能還住在高雄，希望大家能在11月24日回家探親，順便投票！

(中時 )