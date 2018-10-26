台大與沃旭能源簽署MOU 推動風能國際產學計畫

2018年10月26日 13:02 旺報 李侑珊

台灣大學、中央大學、文化大學、工業技術研究院及全球離岸風電領導廠商沃旭能源(Ørsted)，今(26)日簽署MOU，建立知識交流網絡，盼透過蒐集氣象及風能參數，進一步研究颱風及熱帶氣候氣象動態對離岸風場的影響，協助國內實現氣象觀測研究目標。

沃旭能源的雙都卜勒雷達系統，可說是目前風力測量領域中最先進的科技，世界上目前只有這套系統應用於離岸風場。此系統已經在英國Westermost Rough離岸風場成功完成營運，並過官方批准後，將轉移到台灣的離岸風場。

雙都卜勒雷達計畫的專案小組成員橫跨德州至台北的13個時區，是沃旭能源全球指標性的研發計畫。這項計畫充份展現沃旭能源建立台灣本土及國際專家間的知識轉移及合作基礎，此聯合產業、研究機構及政府單位三方的颱風及風力狀況的廣泛研究，也將使廣大的台灣民眾受益。

台大代理校長郭大維表示，對於台大及其他大專院校，與沃旭能源締結合作關係，感到非常榮幸，並希望透過與業界的合作，未來能協助氣象局改進風場、風能預報，並幫忙台電和廠商開發、建置風電預測和風機操作輔助系統。此外，藉由合作計畫培養風電產業的作業應用和工程人才。

工研院副院長張培仁則說，這項國際產學合作計畫，有助於工研院進行「颱風來襲可能對離岸風場造成的影響」、「大規模風場尾流損失』及『風場發電量預測」等相關研究。

台大表示，沃旭能源的雙都卜勒雷達計畫為開放的學術研究計畫，歡迎從事氣象研究的單位和大學系所共同參與，以提升台灣對颱風的了解及風能相關科技。同時，雙都卜勒計畫所蒐集的數據，也提供給國內研究機構執行領先全球的風能研究的機會。

(旺報 )