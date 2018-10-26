陸媒：安倍訪華第一天 四個細節意味深長

北京人民大會堂前歡迎安倍畫面。（影／陳柏廷攝）。
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中時
、李文輝

日本首相安倍晉三日前正式訪問北京，大陸政論公眾號「牛彈琴」26日評論稱，安倍訪華第一天有許多細節意味深遠，其一是安倍出發前稱希望將兩國關係推進到新階段；其二是大陸給安倍高規格禮遇；其三在參觀合作成果圖片展時，有大陸運用日本對華政府援助（ODA）專案的圖片；其四兩國總理致詞有玄機，意指中日過去的該過去了，未來合作可期。評論還提到，中日友好靠川普，「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益！」

大陸政論公眾號「牛彈琴」26日評論指出，此次安倍訪華，是時隔7年後日本首相首次正式訪華。安倍訪華第一天就有許多細節，傳遞出意味深長的信號。其一，安倍出發前特意發了條推特，強調將借此次機會，把日中關係推進到新的階段；其二，大陸給予了安倍高規格的禮遇，來自兩國各界約800名代表人士出席招待會。

其三，大陸總理李克強與安倍一同參觀中日經貿合作成果圖片展，其中就有大陸利用日本對華政府援助（ODA）專案的圖片。似有針對近來ODA爭議的意涵，展現中日合作，互利共贏，中國人飲水思源，不是忘恩負義的。當然，歷史不能忘，不僅僅只是中國。

評論稱，其四，兩國總理致詞有玄機，在美國單邊主義影響下，雙方有許多共同利益，都願意推動兩國友好合作持續發展，為促進世界和平與繁榮。簡單來說，過去的該過去了，兩國未來合作可期。

評論強調，中日關係升溫是大勢所趨。某種程度上，也確實要感謝川普。不能小覷了安倍，但大勢不能阻擋。「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益！」

(中時 )

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