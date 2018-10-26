台中市身障國民運動會登場 2000人競逐13項賽事

2018年10月26日 13:17 中時 王文吉

台中市長林佳龍（右二）與台中市身心障礙體育總會理事長兼市議員陳清龍（左二）傳遞聖火點燃。（王文吉攝）

台中市長林佳龍出席第8屆台中市身心障礙國民運動會開幕儀式。（王文吉攝）

市議員陳清龍推動身障運動發展。（王文吉攝）

神岡區體育會理事長宋逢吉（左）致贈5萬元獎金。（王文吉攝）

台中市長林佳龍與出席貴賓合影。（王文吉攝）

第8屆台中市身心障礙國民運動會26日在潭秀國中開幕，包括手搖自行車、射箭、桌球、槌球等13項運動競賽將在10處場地登場。市長林佳龍出席開幕式時表示，市府持續深耕身障運動發展，積極營造友善身障運動的環境，進行設施改善、據點設置、課程開設等，感謝各界共同支持，提升宜居城市發展能量。

開幕式由風神自行車隊騎乘手搖自行車，帶領聖火進場，林佳龍接下聖火後，再由台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍、國家代表隊教練張福生、視障田徑選手劉雅婷等人，傳遞場內點燃，最後由桌球選手林晏弘，代表宣誓。

包括市府運動局長王慶堂、台中市身心障礙體育總會理事長兼市議員陳清龍、市議員蕭隆澤、台中市身心障礙福利協進會理事長黃麒麟、維他露基金會社會福利慈善事業基金會執行長侯至祥、多位學校校長等人都共襄盛舉，神岡區體育會理事長宋逢吉更贊助5萬元獎金。

林佳龍表示，台中市身障者約有12萬多名，市府持續推動身障運動發展，除改善三信游泳池、四張犁國中、台中高工、豐原國中、文光國小等既有場館無障礙設施環境以外，並深入社區設置身障者社區運動據點、開設課程，也設立基層訓練站，台中市國民運動中心除營造為友善環境，敬老愛心卡也研議納入折抵。

林佳龍也指出，台中市代表隊今年5月前往嘉義，參加兩年一屆的全國身心障礙國民運動會，帶回71面金牌，其中更打破22項全國紀錄、19項大會紀錄。今年雖然不是全國身心障礙運動會選拔年，很高興看見大家積極參與，感謝各界共同支持、挹注資源，持續提升宜居城市發展能量。

台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍表示，台中市推廣身障運動發展，感謝市府協助及指導，期待運動會圓滿成功，為運動及健康展現活力。神岡區體育會理事長宋逢吉也祝福所有運動員在場上都有傑出表現。

運動局表示，台中市積極推動身障運動發展，今年身障國民運動會共13項運動種類，其中特奧滾球運動於學校特教班等開始推動，參與人數年年成長，今年6月「台中市特奧融合教育活動─滾球大集合」，人數更突破全國辦理紀錄。

(中時 )