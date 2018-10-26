怕誤點！段宜康：台鐵駕駛關掉ATP是常態非特例

2018年10月26日 13:21 中時 楊佳穎

台鐵普悠瑪列車翻覆意外釀重大傷亡，綠委段宜康26日質詢提出，台鐵列車自動防護系統（ATP）使用及管理要點中，規範若ATP故障可關掉、重新啟動，卻沒規定若ATP沒故障不准關掉，質疑為何不規定？他又直言，在ATP正常運作狀況下，「台鐵司機把ATP關掉是常態，不是特例，台鐵從上到下都知道」，就是因為台鐵將「誤點」看得比員工、乘客及車輛安全更重要。

段宜康今質詢指出，如今重點絕對不在普悠瑪沒有ATP遠端監控系統，而是接上也沒用，台鐵根本沒有所謂遠端監控系統，正式名稱應為「遠端監視系統」，因ATP在10幾年前裝上去後，常故障或駕駛有時會關掉，後來發生大事故，台鐵就在2009年招標，將車載ATP與車上原有的車輛調度無線電話系統連線，若ATP故障或關掉，調度中心透過無線電話系統就會接到通報。

段宜康接著問，是否因為錯誤訊號過多，所以遠端監控系統已變成「輔助系統」？交通部長吳宏謀回應，目前正在進行行政調查中。

段宜康又提出，ATP遠端監控系統高鐵、捷運及國外運作都沒問題，為何台鐵就有問題，過程中製造出非常多錯誤訊息，甚至一輛車同時出現完全相反的訊息；而2009年採購至今快10年，除了普悠瑪外，包含太魯閣號、新採購的EMU800型雖然連線了，卻根本沒用，且台鐵昨前往測試，發現普悠瑪可以接，那為何2012年出場、2013年到台灣開始運轉時都不接？

段進一步說「因為接了也不會用」，而EMU800型有接，則是因為負責的機電廠商剛好就是2009年採購得標的廠商，但接起來後也是關掉，因錯誤訊息太多變干擾。他批評，現在普悠瑪原廠線路少一段，調整後可接上監控系統，但接上後還是無法用怎麼辦？這10年都無法用又是誰要負責？且台鐵稱一天有2千多個錯誤訊息，現在受到壓力才趕快接通、打開，要讓錯誤訊息干擾行車安全？吳宏謀回應，原來這批列車從採購、驗收到陸續幾年營運，所有問題都會詳細調查。

此外，段宜康還指出，台鐵ATP使用及管理要點中規定，若ATP故障要關掉、重啟，但若沒故障駕駛可將ATP關掉嗎？要點並未沒規定若ATP沒故障不准關，「這才是今天最大的問題，沒故障為何可以關掉ATP？為何不規定？」吳宏謀回應，不合理的地方會一併檢討。

段宜康最後爆料，在ATP運作正常狀況下，「台鐵司機把ATP關掉是常態，不是特例，台鐵從上到下都知道」，至於為何台鐵能容許關掉ATP，「因為若誤點怕被罵、若不這樣就會誤點！因為把誤點這件事看得比員工、乘客及車輛安全更重要！」而台鐵的大問題2009年至今至少經過3位局長，應該通通追究責任。吳宏謀則說，「我們會詳細調查。」

(中時 )