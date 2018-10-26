高雄》陳其邁母校雄中演講 學弟大喊韓國瑜「凍蒜」

民進黨參選人陳其邁(左)和國民黨參選人韓國瑜(右)。(合成圖/中時資料照片)

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中時電子報
陳其邁進入母校雄中致詞 學生高喊「韓國瑜當選」

高雄市長選情五五波，民進黨高雄市長參選人陳其邁今早以校友身分回到母校雄中運動會。108班學生創意入場時，分別戴上陳其邁、韓國瑜的面具搞怪。Youtube上出現一分多鐘影片，陳其邁在台上演講時，底下竟有學弟高喊韓國瑜「凍蒜」。

民進黨高雄市長參選人陳其邁今早以校友身分回到母校雄中運動會。據《中評社》報導，陳其邁受到學弟們英雄式的熱情歡迎，平時給人較嚴謹印象的他也露出笑容。但在陳其邁被學弟們包圍高喊加油時，也有幾位雄中高三學生拿著「國旗」及「青天白日黨徽」湊上來，高喊「1號加油（韓國瑜）」包圍陳其邁的雄中學生笑說，這個是來亂的。

被詢問怎沒支持自己的雄中學長？ 張同學說，這兩回事啦，學長是學長、政治是政治；媒體又問，不怕被抹黑成職業學生啊？張說，沒關係啊，儘管查證嘛！（現場同學起鬨大笑，還說你FB帳號會被鎖7天喔！） 張同學強調，很多雄中高三生都是支持韓國瑜的，高一高二都比較支持民進黨的，因為他們「涉世未深」，比較容易被「唬住」。

政黑版也有網友PO出一段Youtube影片， 陳其邁在台上演講時，底下竟有學弟高喊韓國瑜「凍蒜」。網友說「抓到了，中國網軍進入校園，吉邁被惡意攻擊，韓國瑜應該下台負責~說好的政治不該介入校園呢?」

文章被迅速推爆，底下網友留言「5毛不意外」、「叭叭~抓到了！暗黑軍團現身惹!」、「說好的政治離開校園呢...」、「一堆五毛全部銬起來！」、「全都吉起來！」、「抓到了 職業學生」、「國安局還不介入」、「真的假的，雄中不是綠到不行嗎？」、「wwww雄中人愛反串一定4反串La www」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

文章來源：PTT論壇

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