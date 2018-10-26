音樂無國界！法將來台合作設立聲響實驗室

2018年10月26日 13:11 中時電子報 林宜靜／整理報導

音樂無國界，讓藝術文化永流傳！文化部長鄭麗君9月中旬出訪法國國際交流拓展之行讓台法文化更進一步！與附屬於法國龐畢度中心的「音樂與聲響研究中心(IRCAM) 」 總監馬德內（Frank Madlener）共同簽署合作意向書。鄭麗君表示，IRCAM將協助由空總轉型之臺灣當代文化實驗場(C-LAB)，就人才互訪、國際共製、研發以及展演等領域進行交流，以及在2020年底前，共同合作於C-LAB設立一個聲響實驗室。

文化部表示，IRCAM附屬於法國龐畢度中心，原由法國知名作曲家與指揮家布勒茲（Pierre Boulez）創立。自1969年成立之初即以電子音樂與聲音研發創作為其發展方向，培養一批深諳軟硬體技術的專業工程師支援各種新音樂聲響創作。每年舉行的MANIFESTE藝術節匯聚國際專業舞蹈家、戲劇家、音樂編曲家及各類技術工程師等，並以極具前瞻原創性的手法，將藝術與科技融合呈現各類展演作品，深獲國際各界好評。

C-LAB建置「當代藝術」、「數位人文」、「音像」、「記憶工程」及「社會創新」等五大實驗研究平台，透過舉辦講座及工作坊、徵求提案、展演映交流活動等不同形式，鼓勵各項實驗計畫的生成與展現。而IRCAM為國際知名的重要音樂創作與科學研究中心，適可為音像領域提供經驗與參照。

未來IRCAM將提供音樂與聲響領域之專業設備與經驗，促進C-LAB在科技、學術研究及當代創作之間的跨領域關係，並期待在2020年底，雙方共同合作於C-LAB設立聲響實驗室。

(中時電子報)