音樂無國界！法將來台合作設立聲響實驗室

文化部長鄭麗君（右）9月中旬親赴法國，與法國音樂與聲響研究中心總監馬德內（左）共同簽署合作意向書，確立將合作於C-LAB設立聲響實驗室。（文化部提供）

友善列印
中時電子報
林宜靜／整理報導

音樂無國界，讓藝術文化永流傳！文化部長鄭麗君9月中旬出訪法國國際交流拓展之行讓台法文化更進一步！與附屬於法國龐畢度中心的「音樂與聲響研究中心(IRCAM) 」 總監馬德內（Frank Madlener）共同簽署合作意向書。鄭麗君表示，IRCAM將協助由空總轉型之臺灣當代文化實驗場(C-LAB)，就人才互訪、國際共製、研發以及展演等領域進行交流，以及在2020年底前，共同合作於C-LAB設立一個聲響實驗室。

文化部表示，IRCAM附屬於法國龐畢度中心，原由法國知名作曲家與指揮家布勒茲（Pierre Boulez）創立。自1969年成立之初即以電子音樂與聲音研發創作為其發展方向，培養一批深諳軟硬體技術的專業工程師支援各種新音樂聲響創作。每年舉行的MANIFESTE藝術節匯聚國際專業舞蹈家、戲劇家、音樂編曲家及各類技術工程師等，並以極具前瞻原創性的手法，將藝術與科技融合呈現各類展演作品，深獲國際各界好評。

C-LAB建置「當代藝術」、「數位人文」、「音像」、「記憶工程」及「社會創新」等五大實驗研究平台，透過舉辦講座及工作坊、徵求提案、展演映交流活動等不同形式，鼓勵各項實驗計畫的生成與展現。而IRCAM為國際知名的重要音樂創作與科學研究中心，適可為音像領域提供經驗與參照。

未來IRCAM將提供音樂與聲響領域之專業設備與經驗，促進C-LAB在科技、學術研究及當代創作之間的跨領域關係，並期待在2020年底，雙方共同合作於C-LAB設立聲響實驗室。

(中時電子報)

台中市身障國民運動會登場 2000… 陽明大學研究發現，吞嚥困難也會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。