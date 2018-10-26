陽明大學研究發現，吞嚥困難也會引發吸內性肺炎

2018年10月26日 13:25 中時 魏怡嘉

多數民眾以為肺炎是被別人傳染的，但陽明大學調查發現，除了飛沫傳染之外，細菌有可能是被自己「吸入肺」的。經分析健保資料發現，有吞嚥困難的民眾，發生吸入性肺炎的比率是1.75％，但吞嚥正常民眾卻只有0.92％有吸入性肺炎，部分吸入性肺炎是因為口腔不清潔、或是吞嚥肌群失能，導致口腔內許多呼吸性細菌、病原體，跟著食物、嘔吐物吸入或嗆到肺部。

肺炎自2016竄升至十大死因第三位後，去年因肺炎死亡的人數仍持續增加，其中65歲以上高齡者居多，但除了傳染性肺炎外，陽明大學牙醫學院也發現越來越多高齡者，可能是因為咀嚼障礙，導致細菌跟著食物或嘔吐物吸入或嗆入肺部，造成吸入性肺炎。

陽明大學牙醫學院院長許明倫表示，從健保資料庫分析2萬多名有咀嚼吞嚥困難的民眾發現，有吞嚥困難的民眾，發生吸入性肺炎的比率是1.75％，但吞嚥正常民眾卻只有0.92％有吸入性肺炎；反之，有吸入性肺炎的民眾，同時也有近4成的民眾有吞嚥困難，遠高於沒有吸入性肺炎的24.84％。

許明倫指出，過去認為肺炎都是飛沫傳染，但近年隨著台灣邁入高齡化社會，吞嚥困難所導致的吸入性肺炎成為值得注意的現象；他解釋，部分吸入性肺炎是因為口腔不清潔、或是吞嚥肌群失能，導致口腔內許多呼吸性細菌、病原體，跟著食物、嘔吐物吸入或嗆到肺部，典型的例子就是高齡者的假牙長期沒有清理，假牙上的細菌就可能因為嗆咳進入肺部發生吸入性肺炎。

根據國民健康署統計，台灣約有12.8％的65歲以上長者經過評估有吞嚥異常，即每10個高齡者可能就有1個有輕度以上吞嚥障礙。民眾可以透過自我檢測來判斷是否有吞嚥困難，包括吃東西的時候是不是經常感覺喉嚨有食物殘留，或是經常流口水，也可以透過重複吞嚥唾液測試，即在正常坐姿的情況下，將食指輕放在舌骨位置，中指輕放在喉結處，30秒內盡可能不斷進行吞嚥動作，只要喉結越過中指的次數小於三次，就屬於有吞嚥障礙的風險族群。

(中時 )