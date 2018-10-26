11月出國降價4成 把握台中旅展好機會

2018年10月26日 13:31 中時 林欣儀

為炒熱買氣，旅展推出趣味遊戲，民眾有機會可獲得泰國機票。(林欣儀攝)

受年金改革、大環境景氣等因素影響，今年下半年國內、國外旅遊市場消費萎縮，為提振接下來的農曆春節、228連假買氣，為期4天的「2018台中國際旅展」26日展開，共有近百家業者、250個攤位展出，現場並展示長榮航空最新波音787班機座椅、開放民眾試乘。

搭配萬聖節，旅展開幕活動以南瓜為噱頭，並邀民眾參加趣味競賽，場面熱鬧。台中市旅行商業同業公會執行長林長杰指出，11月本來就是旅遊淡季，今年又適逢選舉、許多民眾避開出遊時間，為促銷，業者特別祭出超低優惠，旅展購買11月出遊行程降價幅度可達4、5成。

林長杰說，受年金改革等因素影響，中部地區旅遊業者也受災不小，國外旅遊市場萎縮約1成，國內則降了2至3成，若是北部的大型旅行業者受影響層面更大，也因此，許多業者把握旅展機會促銷，民眾可趁機撿便宜。

在國內旅遊部分，有業者推出宜蘭樂水部落、新竹司馬庫斯、苗栗達拉灣部落及台中裡冷部落、南投武界部落等行程，價格下殺約1千元；國外部分則包括東北亞、東南亞都有不錯價格，像是日本東北藏王樹冰5日遊3萬3400、香港2999元起等。

此外，航空公司也參加旅展，長榮航空特別擺出最新波音787客機的座位、開放民眾試坐，業者表示，今年引進2架787客機、是台灣目前唯一，將於11月1日首航香港，接下來並規畫飛日本航線。

(中時 )