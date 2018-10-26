好順手？ 搭機客最常帶走3東西

飛機上也有不少奧客，根據美媒報導，乘客從飛機上偷走的東西五花八門，像是任何沒有固定或鎖上的東西，包括：咖啡杯、餐具、毯子、甚至救生衣。(圖/達志影像)

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中時電子報

飛機上也有不少奧客，根據美媒報導，乘客從飛機上偷走的東西五花八門，像是任何沒有固定或鎖上的東西，包括：咖啡杯、餐具、毯子、甚至救生衣。

一名前空服員柯比（Joyce Kirby）表示，空服員在乘客下機後要檢查每個座位，乘客除了帶走正常可能拿走的東西，放在椅子下的救生衣竟也時常被偷走，讓人十分驚訝，其中最常被拿走的東西分別是這些。

1.暈機袋

最珍貴的暈機袋來自2003年關閉的德國航空公司「勞埃德航空」(Aero Lloyd)，其中柏林的創意總監與作家西荷(Clemens Sehi)，已收集來自50個國家的250個暈機袋，包括一些已不復存在的航空公司。不少人會偷走氧氣罩，認為該物品是紀念品，不算偷竊。

2.餐具

多位乘客承認最常拿走刀叉、湯匙、玻璃器皿、鹽和胡椒罐等。塑膠餐具可以拿走，但通常禁拿非塑膠餐具，若有疑問可提出。就有人分享有次詢問空服員是否能買機上咖啡杯，結果她自動給了兩個。

3.枕頭與毯子

包括捷藍(JetBlue)等航空公司出售毯子給乘客，而非免費提供在機上使用。但一般規則是允許乘客取走毯子，除非空服員以口頭或書面告知不能拿走。也有人帶走枕頭與毛毯，然後捐贈給低收入社區，並認為這是「善意偷竊」。

(中時電子報)

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