環時：對陸ODA援助 中日都是受益者

2018年10月26日 13:41 中時 李文輝

大陸《環球時報》今天發表中國國際貿易學會理事、日本靜岡文化藝術大學名譽教授馬成三文章，肯定日本政府約40年來對中國大陸提供的政府開發援助(ODA)，在過去40年裡，大陸經濟取得舉世矚目的發展，大陸不忘記日本對中國現代化的幫助，既符和「人之有德於我也，不可忘也」的中華民族的傳統美德，也顯示了在復興中華之路上取得輝煌成果的中國人越來越自信。

馬成三指出，鄧小平1989年11月會見日本友人時曾說：「講歷史要全面，既要講日本侵華的歷史，也要講日本人民、日本眾多友好人士為中日友好奮鬥的歷史。」積極實現中日邦交正常化的前首相田中角榮和盟友大平正芳，都是這樣的友好人士。

大平在擔任首相期間開啟了對陸ODA援助，這一方針為後來多屆內閣繼承。據統計，自1979年到2008年，累計承諾提供日元貸款約3兆3165億日元(約合人民幣2051億元)。截至2016年底，實際利用日元貸款3兆499億日元，用於255個專案的建設。截至2011年底，累計接受日本無償援助1423億日元，用於涉及環保、教育、扶貧、醫療等領域的148個專案的建設。

另外，在大陸接受的開發援助中，由世界銀行和亞洲開發銀行等國際金融機構提供的優惠貸款占相當大比重，日本則是這些國際金融機構的重要出資者之一。

除了資金和技術方面的援助外，在改革開放初期，大陸最需要的是其他國家在發展經濟和對外合作、出口領域的經驗。這方面日本給了非常大幫助。

此外，日本的對陸ODA援助一開始就把運輸、通信、電力等基礎設施的建設作為重點，這有助於大陸克服經濟發展瓶頸。

文章指出，日本對陸提供ODA與大陸放棄戰爭賠償有關，也給日本帶來了巨大的經濟利益。一般認為，日本對陸提供ODA是在這一競爭中維持其地位的有力手段，對日本企業的對陸出口和投資有不容忽視的促進作用。此外，對華ODA援助對改善日本在陸形象也有不可忽視的作用。

另一方面，大陸在償還貸款問題上「守合同、講信用」，被稱為是償還日元貸款的「優等生」。自2003年度以來，每年償還本息1000億日元左右，截至2016年底累計償還本息2兆1962億日元，相當於使用總額的72%。大陸政府對於日本援助也一直給予高度評價，在1998年11月簽署的《中日關於建立致力於和平與發展的友好合作夥伴關係的聯合宣言》中，明確寫入「中方對日方迄今向中國提供的經濟合作表示感謝」。

(中時 )