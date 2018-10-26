華航A350空巴聯名彩繪機 承載孩童夢想首航香港

華航與勵馨基金會首度合作，邀請青少年及孩童搭乘A350空巴聯名彩繪機首航香港，完成搭機出國的美好經驗。圖：華航提供

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華航 A350空中巴士聯名彩繪機今首航香港，一圓小朋友們的夢想，探索世界之美。圖：華航提供

中華航空今(26)日宣布，偕空中巴士贊助，規劃公益圓夢之旅，華航 A350空中巴士聯名彩繪新機CI-641班次，搭載勵馨基金會25位青少年及孩童由台北前往香港，展開為期3天2夜的旅程，完成搭機出國的美好經驗。

勵馨基金會為國內首家民間收容機構，以追求社會公益為目標，提供弱勢婦幼關懷服務。華航首度與勵馨基金會合作，帶領小朋友們搭乘首航班機，造訪香港知名觀光景點如迪士尼樂園、太平山、香港歷史博物館、1881水警總部等，陶冶性靈及飽覽風俗民情，並入住迪士尼好萊塢飯店，享受繽紛夢幻的氣氛，一圓小朋友們的夢想，探索世界之美。

華航自2007年起投入環境保護與社會公益，致力於企業社會責任超過10餘載。2011年12月起號召員工組成志工團隊，自發性定期前往學校，教授各年級小朋友航空英語及分享飛行常識，另持續舉辦圍爐、敬老、淨灘等公益活動，愛心不落人後。

彩繪機首航活動邀請現場旅客打卡拍照同樂，即可獲得精美小禮，如手機泡泡騷或彩繪機模型等。華航與空巴聯名彩繪機首航香港後，將陸續飛往印尼雅加達、澳洲雪梨、奧地利維也納、英國倫敦等地，翱翔世界各地展現空中巴士經典設計與華航企業特色完美相融風采，讓世界看見臺灣

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