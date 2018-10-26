田尾農好嘉年華 小小花仙子熱力走秀揭幕

2018年10月26日 13:47 中時 鐘武達

為推廣在地的園藝與花卉，田尾公路花園協會舉辦的田尾「農好嘉年華」將於27日由小小花仙子元氣走秀揭幕引爆，現場有中部優質農產品展售、園藝專家分享綠手指祕訣、優質商家集點換好禮，縣府農業處長黃碧海、田尾鄉長陳君栓與縣議員劉淑芳等各界26日為活動暖身，邀請各界一起到田尾放輕鬆。

田尾公路花園協會理事長李立宇表示，田尾農好嘉年華27、28日在怡心園登場，活動是由經濟部中小企業處與縣政府贊助，現場還結合田尾鄉公所的「田間巷尾生活集」，是愛花者不可錯過的園藝盛會。

27日有來自11個鄉鎮的小小花仙子熱力走秀，今年首度辦理的「小小花仙子徵選」，吸引全縣各國小2年級以下的小朋友報名競爭，短短1周就有萬名網友響應投票，最後選出25組。

李立宇說，園藝產業是田尾商圈最堅強的後盾，農好嘉年華邀請在地優質園藝店家加入「集點換好禮」活動，有超過50個合作店家可按讚打卡集點；還有「花鄉金鑽VIP卡」別出心裁設計為立體Q版吊飾，附有優惠資訊連結條碼，讓民眾享有2019全年合作店家優惠。

系列活動更有「藝樹家養成系列」成果展分享盆景藝術的學習成績。現場更濃縮各項園藝體驗精華，開放像是罐頭裡的多肉植物、黃金愛玉洗洗樂、乾燥花組盆創作、不織布小花盆栽，以及藝樹家小品真柏、主幹雕塑等免費DIY的趣味體驗。

(中時 )