影》毒蟲沒錢繳電費 竟妄想偷接社區用電

2018年10月26日 13:55 中時 葉書宏

32歲馬姓男子居住於新北市中和區景新街某社區大樓，因繳不出電費遭斷電，24日找來50歲聞姓男子、33歲鄭姓男子企圖偷接社區用電。（葉書宏翻攝）

32歲馬姓男子居住於新北市中和區景新街某社區大樓，因繳不出電費遭斷電，24日找來50歲聞姓男子、33歲鄭姓男子企圖偷接社區用電。（葉書宏翻攝）

32歲馬姓男子居住於新北市中和區景新街某社區大樓，因繳不出電費遭斷電，24日找來50歲聞姓男子、33歲鄭姓男子企圖偷接社區用電，警方接獲社區通報，當場逮捕聞、鄭兩嫌，另外，在馬嫌住處內查獲毒品安非他命等證物。

警方將4人移送法辦。(葉書宏翻攝)

警方調查，馬嫌因繳不出電費遭斷電，先聯繫鄭嫌協助竊取社區公共用電，但因鄭嫌不諳接電技術，又聯絡聞嫌前來幫忙，兩嫌接電過程中被社區發現報警處理。

警方在馬嫌住處查獲毒品等相關證物。（葉書宏翻攝）

中和警分局南勢派出所進一步前往馬嫌住處搜索，屋內尚有23歲陳姓女子，共查獲安非他命吸食器3組、二級毒品安非他命22.33公克、二級毒品搖頭丸4顆、三級毒品K他命2.78公克、毒品咖啡包及各式分裝袋、分裝勺、手機等證物。

警訊後將馬、聞、鄭嫌等3人依竊盜罪送辦，另外，馬、陳兩嫌則另外違反毒品危害防制條例法辦。

警方在馬嫌住處查獲毒品等相關證物。（葉書宏翻攝）

警方在馬嫌住處查獲毒品等相關證物。（葉書宏翻攝）

南勢派出所表示，善用轄內反毒通報網絡，將轄內熱心公益人士、鄰里長、民防義警、社區管委會共同建立友善通報網，日前透過網路將情資反應，早已將馬嫌鎖定。

中和警分局呼籲，民眾發現有疑似毒品案件，可立即撥打110報案專線反映，警察局亦將廣蒐情資，積極查緝，警力有限民力無窮，共同打擊毒品犯罪，營造「安全無毒」的居住環境。

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(中時 )