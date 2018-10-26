男星閃婚16歲失身床伴氣炸 抖床照「不戴套性癖」

Tomoya遭一女爆出床照。（圖／翻攝自tomo_10969 IG；翻攝推特）

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中時電子報
Tomoya最近常在IG分享天倫樂照。（圖／翻攝自tomo_10969 IG）

日本人氣樂團ONE OK ROCK（OOR）成員31歲鼓手Tomoya去年閃婚生子，他近來常在IG分享抱娃天倫照，給粉絲好爸爸形象，今(26日)遭過去砲友向周刊爆料，指女方早在16歲和Tomoya發生過關係，兩人上床4次，更抖出Tomoya不愛戴套、愛拍性愛片癖好。

Tomoya去年宣布結婚，一名現年23歲、居住於關西的女子Ayumi最近向《Friday》雜誌爆料，指在2011年OOR的慶功宴上認識Tomoya，當年Ayumi才只是16歲的高中生，兩人喝了幾杯後，男方邀她去開房間，之後兩人陸續見過幾次面，前後發生過4次關係，最後一次是在2013年。

為證明兩人關係，Ayumi披露了Tomoya床照，更爆料Tomoya曾經不戴套和她上床，還愛在發生關係時拍性愛片，去年Tomoya閃婚，Ayumi試圖聯繫他卻無果，令Ayumi相當憤怒，而雜誌從Ayumi從提供的電話號碼真的聯繫上Tomoya，但對方表示事情過去已久，不願多說，公司則說正在確認中，但如果是真的，公司不會輕易原諒，會做出相應措施。

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(中時電子報)

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