陸兩院院士任職省官 研而優則仕、年輕化趨勢

2018年10月26日 13:47 中時 李文輝

大陸《中國新聞周刊》最新一期報導，10月11日，奈米材料領域研究造詣深厚、38歲就當選最年輕中國科學院院士盧柯，被任命為遼寧省副省長。幾天後，中國工程院院士、「煉金師」彭金輝在9個月內再度履新，成為海南省委常委、副省長，並任省委組織部部長。今年已有3名兩院院士出任大陸副省級職務，另一人是吉林省副省長安立佳。

中新網引述《周刊》報導，兩院院士任職地方省級政府要職，不乏先例。既體現人事制度變革下，學而優則仕為常態，也讓大陸高官群體呈現出知識化、專業化、年輕化的趨勢。

「這是(中央)有意識地往地方政府充實高級專業人才。」廣東中山大學政治與公共事務管理學院黨委書記、教授肖濱表示，作為中管幹部，省級官員的人事安排，往往體現中央層面對地方發展的戰略意圖。

此次彭金輝出任海南省委常委，可以看作中央層面圍繞海南自貿區建設，對海南一系列人事布局的重要一環，意在將新血充實海南省級領導班子。

今年1月，彭金輝和山東日照原市委書記劉星泰一同調往海南，前者任海南副省長，後者任海南省委常委、政法委書記。8名省政府領導班子，5名具有博士學位。

報導稱，在學術方面，遼寧省副省長盧柯一直致力於奈米結構金屬製備技術的開發，相關科研成果在國際奈米結構材料領域處於領先地位。盧柯長期擔任國家實驗室主任，他參與創建並首任主任的瀋陽材料科學國家研究中心，是大陸首批建設的幾個國研中心之一。

此外，盧柯九三學社中央副主席的身分也值得關注。九三學社是以科技界高、中級知識份子為主的民主黨派，有評論認為，這對幫助遼寧引進高端人才方面助益良多。

目前從政的兩院院士官員中，大多數人從大學或科研院所的領導職位起步，任職軌跡大致可分為兩種，一種是由大學或科研院所領導崗位調入國家部委任職，再轉任地方；另一種則以大學或科研院所領導崗位為起點，直接轉任地方省級政府任職。兩途徑最終都在國家部委交匯。

值得注意的是，這些院士履職地方省級職位的時間都不長，有些任職時間尚不足一年。

(中時 )