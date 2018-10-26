台鐵總體檢　綠委建議納鐵道迷意見

2018年10月26日 13:45 中時 楊佳穎

台鐵普悠瑪翻覆意外釀重大傷亡，行政院長賴清德26日在立法院答詢表示，除成立院級調查委員會外，也會進行普悠瑪列車全面安全體檢及台鐵體檢，包含人、車、鐵匭、管理制度等都會納入檢討。民進黨立委王定宇則建議，台灣有很多鐵道專家，優點是全世界到處跑，跟學者會不太一樣，若能納入這些「鐵道迷專家」的參考意見也不錯，讓大家相信調查更中立、客觀。

王定宇今質詢指出，行政院針對普悠瑪事故成立院級調查委員會，就是不護短，且台鐵講法第二天就被通聯紀錄打臉推翻，幸好有院級調查委員會維護政府的公信力；且調查委員會也將納入資深司機，將由誰推薦？賴清德回應，這是昨天決定的，由工會推薦；召集人、政委吳澤成則說，之所以請資深司機參與，是為了解實際作業狀況、找出真正原因，目前先邀請1位資深駕駛協助調查。

賴清德也接著強調，這次一定要痛下決心改革台鐵，否則無法告慰事故亡者在天之靈，也無法與社會交代，而請吳澤成組成院級調查小組，就是知道過去台鐵自我調查難取信於大眾，因此自己也給吳澤成完全的權力，要求他務必客觀公正、公開透明，不徇私不護短，讓證據說話，才有辦法獲得社會支持。

王定宇進一步表示，1990年全台鐵軌重新鋪設過，當時沒有傾斜式列車，而傾斜式列車與鐵軌密接度在台灣也沒做過試驗，車輛傾斜後會對鐵軌造成損傷，因此鐵軌與傾斜式列車的關係，也要利用這次一次檢驗好。賴清德則回應，除了院級調查委員會外，也會進行普悠瑪全面安全體檢，另由張景森督導台鐵體檢，包含人、車、鐵匭、管理制度都會納入全面性檢討。

王定宇聽聞後建議，協助調查的人要有專業性，而台灣其實有很多鐵道專家，優點是全世界到處去跑、系統的比較，跟學者會不太一樣，若可納入「鐵道迷專家」的參考意見也不錯，調查時讓大家相信這是中立、客觀意見，而非官僚體系的調查意見，藉由這次調查建立權威性。

(中時 )