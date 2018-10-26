高雄》韓國瑜晚間首場大型造勢 台中支持者搶頭香占位！

2018年10月26日 13:49 中時 林宏聰

這對從台中來的老先生一早就搭客運到高雄，準備參加韓國瑜晚間造勢活動，熱情令高雄在地支持者感動不已，他們在場外等待時比出1號手勢，預祝韓國瑜當選高雄市長。（林宏聰攝）

高雄三山挺韓國瑜之友會鳳山場26日晚間即將登場，主辦單位正在布置場地。（林宏聰攝）

許多民眾已在會場外等待，準備場地開放後搶占位子。（林宏聰攝）

高雄三山挺韓國瑜之友會鳳山場26日晚間即將登場，這是韓國瑜首次大型造勢，指標意義重大，主辦單位正在準備場地，現場排放1萬張椅凳，活動晚間6點半才開始，竟有遠從台中來的支持者一大早搭客運到場搶頭香，中午過後也陸續有民眾準備入場，韓國瑜預告，「有信心晚會人數會非常非常多」。

來自台中大肚區的陳先生、李先生說，看了中天政論節目獲知韓國瑜要辦大型造勢，26日早上8點，兩人便搭乘國光客運到高雄，再轉捷運前往鳳山會場，不到12點就坐在入口處等待，中午前往的高雄在地支持者以為自己很早到，沒想到頭香已被2位老先生搶占。

主辦單位透露，光是農會、黨部系統動員遊覽車就超過200輛，加上自發性前往的支持者，場面預計會非常浩大。

「大姑娘進洞房，頭一遭，第一場大型造勢，有信心人數會非常非常多！」韓國瑜上午接受媒體訪問時表示，這次高雄三山挺韓國瑜之友會，是農民團體自己運作、聯繫的，當然會有遊覽車載人來，但他重申希望所有動員都能尊重他的承諾，通通只有1瓶礦泉水。

他解釋，「後援會」是候選人陣營所主導成立，但「之友會」沒有任何物資支援、沒有任何指令，「只要願意相挺的來邀請我，我就去，但請大家尊重候選人對於這次乾淨選舉的決定」。

(中時 )