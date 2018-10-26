高雄》韓國瑜晚間首場大型造勢 台中支持者搶頭香占位！

高雄市各同鄉會 韓國瑜 之友會
友善列印
中時
這對從台中來的老先生一早就搭客運到高雄，準備參加韓國瑜晚間造勢活動，熱情令高雄在地支持者感動不已，他們在場外等待時比出1號手勢，預祝韓國瑜當選高雄市長。（林宏聰攝）
高雄三山挺韓國瑜之友會鳳山場26日晚間即將登場，主辦單位正在布置場地。（林宏聰攝）
許多民眾已在會場外等待，準備場地開放後搶占位子。（林宏聰攝）

高雄三山挺韓國瑜之友會鳳山場26日晚間即將登場，這是韓國瑜首次大型造勢，指標意義重大，主辦單位正在準備場地，現場排放1萬張椅凳，活動晚間6點半才開始，竟有遠從台中來的支持者一大早搭客運到場搶頭香，中午過後也陸續有民眾準備入場，韓國瑜預告，「有信心晚會人數會非常非常多」。

來自台中大肚區的陳先生、李先生說，看了中天政論節目獲知韓國瑜要辦大型造勢，26日早上8點，兩人便搭乘國光客運到高雄，再轉捷運前往鳳山會場，不到12點就坐在入口處等待，中午前往的高雄在地支持者以為自己很早到，沒想到頭香已被2位老先生搶占。

主辦單位透露，光是農會、黨部系統動員遊覽車就超過200輛，加上自發性前往的支持者，場面預計會非常浩大。

「大姑娘進洞房，頭一遭，第一場大型造勢，有信心人數會非常非常多！」韓國瑜上午接受媒體訪問時表示，這次高雄三山挺韓國瑜之友會，是農民團體自己運作、聯繫的，當然會有遊覽車載人來，但他重申希望所有動員都能尊重他的承諾，通通只有1瓶礦泉水。

他解釋，「後援會」是候選人陣營所主導成立，但「之友會」沒有任何物資支援、沒有任何指令，「只要願意相挺的來邀請我，我就去，但請大家尊重候選人對於這次乾淨選舉的決定」。

(中時 )

台鐵總體檢　綠委建議納鐵道迷意… 大政治大爆卦-無色覺醒》韓國瑜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。