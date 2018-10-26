美官員：大陸獲取美國敏感技術 期奪回「中心地緣政治地位」

2018年10月26日 14:01 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網26日報導，美國國務院負責國際安全與防核武擴散事務的一名官員說，大陸透過「軍民融合」等戰略，獲取美國的先進技術，推動其高科技軍事能力的發展，以取代美國，從而獲得大陸一直以來所認為的被西方帝國主義搶走的「中心地緣政治地位」。他還說，大陸期待在新軍事革命中獲得領先地位。

美國國務院負責武器控制和國際安全的助理國務卿福特（Christopher Ashley Ford）24日晚上在美國海軍學院發表演講說，「中國野心巨大。中國共產黨的戰略目標不僅僅是在世界舞台上獲得力量和影響力，而且是要取代美國的力量和影響力，從而獲得中國一直所相信的被西方帝國主義掠走的中心地緣政治地位和角色。」

福特的演講題目為「為什麼要重視中國技術轉讓的威脅？」（Why China Technology-Transfer Threats Matter？）。福特在演講中特別提到大陸國家主席習近平的「中國夢」和習一直所強調的中華民族復興。福特說，對許多大陸（中共）官員來說，「中國夢」就是要恢復他們所認為的大陸在一系列領域，包括軍事領域的領先地位，而獲取外國技術並使其為大陸服務是大陸實現這一野心的關鍵。

福特指稱，其實，獲取外國的技術並使其為大陸服務是，自晚清失敗以來大陸許多戰略家們的一致野心。不過，他說，這樣的野心也只是到了1980年代大陸實施改革開放之後才真正起步。1990年代中期，在經歷了台海危機以及目睹了波斯灣戰爭美國的科技威力後，大陸更強調科技發展的重要性。到2009年，這項科技發展計劃演變成一個更具有野心的、全國性的國家級戰略，即所謂的「軍民融合」戰略。

福特說，這個軍民融合戰略，還被大陸認為是推動新「軍事革命」的引擎。福特以人工智慧（AI）在大陸的發展為例，解釋了「軍民融合」戰略對大陸的關鍵。他說，軍民融合就是大學、民營企業、大陸武裝部隊結成深厚的夥伴關係。福特說，大陸認為未來的軍事革命將由AI技術主導，大陸希望掌握智慧化戰爭的技術。他說，透過利用先進的民用科技，大陸的目的是主導未來的「軍事革命」，並由此收收穫相應的地緣政治利益。

他警告說，美國必須對大陸的軍民融合戰略的使用，以及以美國科技力量為目標的大陸技術轉讓等各種努力保持警覺，因為大陸想要的不僅是獲利以及獲得經濟的競爭力，更重要的是要讓大陸成為下一場軍事革命的領先力量。這樣大陸才有能力實現所謂的「中國夢」所期待的全球力量和地位。

福特說，大陸不僅希望在AI方面取得領先地位，在核技術、太空、航空、半導體、雲端計算、機器人、大數據技術等所有對未來軍事革命至關重要的領域都希望獲得領先地位。他說，美國正在採取措施，阻止大陸獲得可以加強其軍事能力並支撐「中國夢」的關鍵技術。

福特9月份在「聯邦調查局和商務部關於反情報與出口管制會議」上也發表了類似談話。他說，大陸（中共）有在全球獲取影響力的野心，並試圖透過「軍民融合」戰略繞過美國的出口管制獲取美國技術，並轉為軍用。但是美國已經採取了「五大策略」應對中共的挑戰，包括出口管制與許可、安全意識、簽證審查、投資審查、與夥伴合作建立多邊聯盟。

(中時 )