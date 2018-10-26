明年元旦連假離島管制航線29日開放訂位

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明年元旦有4天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,328架次，計106,958個座位數，並自本月29日（下週一）上午9時起開放訂位。

明年元旦假期自107年12月29日(週六)至108年1月1日(週二)有4天連假，民航局規劃，107年12月28日(週五)至108年1月2日(週三)為航空疏運期，共計6天。民航局指出，元旦連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，澎湖航線(不含澎湖—金門航線) 648架次、47,880個座位數；金門航線592架次、53,038個座位數；馬祖航線88架次、6,040個座位數；上述3離島航線共計提供1,328架次、106,958個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局提醒旅客，此次元旦連假，於尖峰時段107年12月28日至12月30日臺灣出發往離島方向，以及107年12月31日至108年1月2日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

(工商 )

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