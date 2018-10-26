「李再鈐雕塑-九十而作展」 件件精品耳目一新

2018年10月26日 14:06 中時 范振和

「李再鈐雕塑-九十而作展」，入口處的傑作〈低限的無限〉，最是引人注目。（范振和攝）

90歲李再鈐〈自強不息〉的原創，目前置放台大綜合教學館前，吸睛之至。（范振和攝）

90歲雕塑大師李再鈐的〈三角錐塔〉傑作，意趣中蕰含人生哲理。（范振和攝）

由花蓮縣政府與台灣創價學會合辦的「李再鈐雕塑-九十而作展」，10月26日起於花蓮縣石雕博物館開展，展出90歲藝術家李再鈐10多件甚少展出的壓克力顏料作品與40件雕塑作品，一新民眾耳目。

李再鈐為當代立體造形藝術的代表性雕塑家之一，桃園機場入境大廳雕塑〈即時即地〉、台大校園公共藝術〈自強不息〉、台南市新建美術館徵選雕塑〈天地人和〉等，都是他的傑作。2017年，獲台灣東和鋼鐵公司文化基金會之邀，進駐苗栗廠現場創作，雖已90高齡，仍奮勇投身創作，堅毅精神令人感佩。

李再鈐與陳庭詩、楊英風、朱銘等雕塑家，同為台灣現代雕塑重要推手，1963年學習現代雕塑，1970年接觸到歐美低限藝術，認為很接近中國老莊的「極簡」思想，而深受影響。自此，他運用鋼鐵、壓克力顏料等媒材，以各種幾何造形展現抽象的藝術創作，展現精簡、明淨、規律的特質。

花蓮石雕協會前理事長馮朝宗、黃清輝等人指出，，以李再鈐〈低限的無限〉作品而言，「低限」就是「極簡」，「極簡」至最後，會變成佛家所說的「空中生妙有」。

同樣地，〈低限〉簡潔的幾何造型，又富含變化與創造性，讓人感到那種靜謐之美，不言不語、默然無聲，卻有力地穿透我們的靈魂，啟發我們「無限」的創造力。

2009年起，台灣創價學會將創價藝文展覽觸角延伸到東台灣，與花蓮縣文化局合作，先後展出吳炫三、楊英風、歐豪年、蒲添生、廖修平、郭雪湖、林玉山及林慶雲、林磐聳父子聯展，此次引進「李再鈐雕塑－90而作展」，包括〈低限的無限〉、〈自強不息〉、〈太一〉等縮小版，都走進了花蓮展場，美得令人屏息。

(中時 )