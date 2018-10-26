日本自衛隊擬招聘「白帽駭客」 年薪數千萬日圓

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王嘉源／綜合報導

《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）26日報導，日本防衛省為應對日漸升級的網路攻擊，將積極發揮民營企業人才的作用，討論在設定任期的情況下招募具備突出技術和知識的專家。自2019年度起，自衛隊「網路防衛隊」的部分業務將委託給外部。當今時代，網路攻擊的手段越來越巧妙，僅憑自衛隊內部來培養人才的話存在極限。防衛省將借助民間人才，提升應對能力。

利用被稱為「有特定任期隊員」的框架、從民間招聘專家的方案受到支持。防衛省將徵求有關網路防衛體制和政策制定的建議。

防衛省將以5年以內任期、年收入超過2000萬日圓（約新台幣554萬元）的事務次官級待遇，招聘民間專家。據悉，參與網路攻擊防禦的IT技術人員「白色駭客」（white hacker，具有善意目的的駭客，或稱「白帽駭客」，white hat hacker）如果精通最尖端技術，年收入可達數千萬日圓。

網路防衛隊的部分業務、惡意軟體的監控和分析等將委託給民間。目前正在討論讓5~10人的團隊常駐防衛省。網路防衛隊截至2018年度末預計將達到150人規模。計劃到2019年度末增加5成，達到220人。相關經費已經列入相應年度預算的概算要求。

日經指出，日本在人才培養方面落後於各國。美國應對網路攻擊的部隊據稱達到約6000人。有觀點認為，北韓的網路部隊約為7000人，而大陸則達到10萬人規模。

網路領域被定位為繼陸海空之後的新的「戰場」，安全保障方面的重要性正在提高。這是因為，如果網路攻擊導致電力和鐵路等基礎設施陷入癱瘓，將發生嚴重混亂。

2017年6月，烏克蘭等地遭受勒索病毒（Ransom Ware）的嚴重網路攻擊，出現了信用卡結算和地鐵支付系統等停止運行的情況。

日本政府將在2018年年底修訂大體上確定未來10年日本防衛能力理想狀態的《防衛大綱》，在此背景下，計劃提出加強網路防衛能力。防衛省還在協調參加位於愛沙尼亞的北大西洋公約組織（NATO）網路防衛基地實施的世界最大規模演習「鎖盾」（Locked Shields）。

(中時 )

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