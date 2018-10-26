11年前關閉ATP釀火車對撞悲劇 肇事司機如今變這樣…

2018年10月26日 14:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭出軌翻覆，造成乘客重大傷亡。11年前發生的大里火車對撞事件，也是因為關閉ATP超速而肇事。(資料照片 黃世麒攝)

普悠瑪速翻覆事件經多日調查，的真相逐漸浮出檯面。其實此出事原因並非台鐵首例，11年前發生的大里火車對撞事件也是如此，該車司機員後被判，只能靠打臨時工維生，至今仍未走出肇事的陰影。

2007年台鐵宜蘭線大里車站發生重大事故，當時一列自樹林開往蘇澳的南下區間車遭到莒光號撞擊，造成第二節車廂嚴重受創，第三節的側面也毀損，造成5死17傷的慘劇。台鐵當時的調查結果指出，駕駛黃林忠良過燈號來不及剎車，且ATP遭關閉。

黃林忠良因此遭判1年8個月，且需與台鐵連帶賠償被害人及家屬共1200萬餘元定讞。黃林忠良後來遭台鐵記大過、調職， 最後出獄後工作無著，淪當臨時工維生。

《三立新聞》報導，前台鐵駕駛協會理事長舒瑞利指出，黃林忠良在訴訟期間，台鐵未幫找律師協助，整個過程不聞不問，他壓力大到一周內頭髮全白，很慘！直到今日，他仍內心受創，未能走出陰影。

黃林忠良當年在庭訊時曾哭訴說，防撞偵測系統故障，他改為手動，看到前方來車時，已經煞車不及，他很後悔、很對不起死者和他們的家屬。

據了解，黃林忠良52年次，1978年9月1日到台鐵服務，1996年1月起擔任司機員，過去沒有肇事紀錄，曾是台鐵的優良駕駛。

(中時電子報)