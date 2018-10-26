普悠瑪驗收不實？台鐵：檢查人員恐已退休

2018年10月26日 14:07 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪發生重大翻車事故，立委段宜康昨指出，普悠瑪列車招標規範明定列車須加裝ATP遠端監控系統，然而其檢驗報告內並未包含通訊設備項目，檢驗過程明顯有所疏失。對此台鐵仍以「事情發生已久，需要時間釐清」為由拒絕回答，台鐵內部人員則說「當初檢查的人員恐怕已經退休」。

立委段宜康昨在臉書發文表示，根據台鐵列車招標規範，有明定普悠瑪的ATP隔離開關應經由行車調度無線電話系統與台鐵調度中心連接，簡單來說，就是司機員關閉ATP時，調度中心可透過遠端監控系統得知，而非被動等待司機回報。

然而實際查閱台鐵2013年3月的「傾斜式電聯車136輛購案赴日本車輛製造廠監造檢驗」報告，報告顯示車輛進行多項測試，耗時將近20日，包括高壓通電、牽引動力系統、雨漏、啟動、內裝管路、線路導通測試等，另外還有車體檢查，卻沒有相關通訊設備測試。

對此段宜康質疑，為何裝置不符規範驗收卻照樣通過，而在發現ATP無法連接後，又為何不處理、選擇一路隱瞞。台鐵內部人員表示，由於事發已久，當時的檢修人員或相關人員恐怕不是已經轉行、退休，或是也可能正在處理普悠瑪後續問題，無法立刻求證到當時狀況。

台鐵副局長昨日接到提問後，便表示會再請相關同仁予以釐清，台鐵應會再一致對外說明。然而今日再問到杜微時，他則說「因為事情過去很久了，還需要時間釐清，目前還沒辦法回應」，仍沒有說明。

(中時 )