日媒邀東方神起同遊福岡 最強昌珉秒打槍：我自己一個人就可以了

東方神起正在日本巡演中。avex提供

友善列印
時報周刊

新啟動演藝活動的實力派人氣偶像團體東方神起，推出全新日文原創專輯《TOMORROW》，這是他們睽違3年9個月的新作品，在日本發行首周就有12.5萬張的銷售佳績，拿下ORICON公信榜專輯周榜的第一名。

目前正在日本展開專輯同名全國巡演的東方神起，先前在福岡場演唱會時接受了電視媒體採訪。允浩及昌珉一走進攝影棚就發現主持人戴了非常顯眼的粉紅色眼鏡，兩人也都記得曾經見過面的主持人，令主持人又驚又喜，訪談過程互動也相當有趣。一開始寒暄打招呼之後，主持人立刻開啟搞笑模式，笑說：「東方神起回歸這一年忙得不可開交，都見不到面！如果可以的話好想每個月都見到啊〜」不知該怎麼回應的允浩當場帶著尷尬的笑容表示：「怎麼辦？主持人的梗實在是接不到啊！」令一旁的工作人員哄堂大笑。

允浩在搞笑之餘也不忘介紹此次推出的日文專輯《TOMMOROW》，「這張專輯的概念是將希望寄與明日，明天將會成為今天，而我們想把幸福的心情也傳遞給大家。而專輯中的曲風也十分多樣。」而聊到在福岡巡演的點滴，兩人直說很喜歡福岡，昌珉更表示如果可以的話，希望一天的早午晚餐都能吃拉麵，還接著說：「有機會的話想來場福岡之旅。」主持人當場毛遂自薦表示自己可以當導遊帶昌珉遊福岡，但昌珉並不領情，幾乎秒答回應：「我自己一個人就可以了…」直接的反應也讓全場笑翻。

東方神起全新專輯《TOMORROW》整張專輯曲風多元，有動感、節奏強勁、充滿電子音樂元素的舞曲，同時也有情感滿溢的抒情歌曲，呈現東方神起深情的一面。全新專輯作品《TOMORROW》也即將於10月26日正式台壓發行，推出初回版（CD ONLY）版本，一張專輯讓你一次聽見多面向的東方神起。

(時報周刊)

傳搭上普悠瑪翻覆列車受傷 林志… 當梁朝偉經紀人4月劉嘉玲狂抱怨 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。