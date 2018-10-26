日媒邀東方神起同遊福岡 最強昌珉秒打槍：我自己一個人就可以了

2018年10月26日 14:12 時報周刊 張毓琪

新啟動演藝活動的實力派人氣偶像團體東方神起，推出全新日文原創專輯《TOMORROW》，這是他們睽違3年9個月的新作品，在日本發行首周就有12.5萬張的銷售佳績，拿下ORICON公信榜專輯周榜的第一名。

目前正在日本展開專輯同名全國巡演的東方神起，先前在福岡場演唱會時接受了電視媒體採訪。允浩及昌珉一走進攝影棚就發現主持人戴了非常顯眼的粉紅色眼鏡，兩人也都記得曾經見過面的主持人，令主持人又驚又喜，訪談過程互動也相當有趣。一開始寒暄打招呼之後，主持人立刻開啟搞笑模式，笑說：「東方神起回歸這一年忙得不可開交，都見不到面！如果可以的話好想每個月都見到啊〜」不知該怎麼回應的允浩當場帶著尷尬的笑容表示：「怎麼辦？主持人的梗實在是接不到啊！」令一旁的工作人員哄堂大笑。

允浩在搞笑之餘也不忘介紹此次推出的日文專輯《TOMMOROW》，「這張專輯的概念是將希望寄與明日，明天將會成為今天，而我們想把幸福的心情也傳遞給大家。而專輯中的曲風也十分多樣。」而聊到在福岡巡演的點滴，兩人直說很喜歡福岡，昌珉更表示如果可以的話，希望一天的早午晚餐都能吃拉麵，還接著說：「有機會的話想來場福岡之旅。」主持人當場毛遂自薦表示自己可以當導遊帶昌珉遊福岡，但昌珉並不領情，幾乎秒答回應：「我自己一個人就可以了…」直接的反應也讓全場笑翻。

東方神起全新專輯《TOMORROW》整張專輯曲風多元，有動感、節奏強勁、充滿電子音樂元素的舞曲，同時也有情感滿溢的抒情歌曲，呈現東方神起深情的一面。全新專輯作品《TOMORROW》也即將於10月26日正式台壓發行，推出初回版（CD ONLY）版本，一張專輯讓你一次聽見多面向的東方神起。

(時報周刊)