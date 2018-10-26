花蓮》吳奇娜鐵雕展 鐵雕作品展現原始感與堅毅力量

2018年10月26日 14:21 中時 范振和

鐵雕家吳奇娜個展中的作品〈祖靈之眼〉，是全場最厚重的作品。（范振和攝）

鐵雕家吳奇娜（右）向花蓮縣文化局副局長曾之妤（左）說明作品意涵。（范振和攝）

「鐵雕，具有原始感與堅毅力量，很能代表一位女性決定在39歲開始投入藝術創作的勇氣！」吳奇娜26日上午在「OPEN敞開吧！吳奇娜鐵雕展」開幕茶會中，闡述厚實鐵雕創作的因緣。

鐵雕家吳娜的父親是知名藝術家吳炫三，很多人都認為她會成為藝術家是「理所當然」，但幼年時由於父母常於國內外旅行創作，與她聚少離多，在隔代教養的成長過程中，吳奇娜並未真正接受藝術訓練和教育，家人也從不期盼她走上這條路。

成功大學歷史研究所畢業後，她曾從事過博物館、文案企劃等不同工作，但內心總有一種無法填補的空虛，偶然創作中，吳奇娜感受到前所未有的寧靜，從此，利用閒暇不斷創作。

2013年，她第一時間告訴家人將投入創作的決定時，父親直接否定，但並未讓她打消念頭，反而激勵她更加積極創作，短短5年間，她已在台中等地甚至新加坡、日本等外國展出，艱辛的過程，終讓她了解父親最初反對她的心情，更理解「藝術家」所要面臨的現實環境。

文化局副局長曾之妤說，吳奇娜的創作，未受學術訓練束縛，一切靈感源於生活周遭，運用簡單的線條，貼切表達心境，花蓮以石雕為主，吳奇娜第一次在花蓮展出鐵雕，希望能與在地石雕家相互交流，迸出美麗的創作火花。

44歲的吳奇娜表示，最初只是隨手拿起身邊的廢紙板，隨意剪裁、凹折，再讓這個形狀，引導想像，自由發展成形，做完後，會她將這些「小模型」或「草稿們」收納在盒子裡。「這些草稿，乍看和垃圾只有一線之隔。」

累積一段時間後，她篩選出部分滿意的小模型，開始考量放大為立體造型作品，最終選擇以「鐵雕」作為創作媒介。今天起展出的13件作品，最重的是384公斤的〈祖靈之眼〉，主題作品〈OPEN〉 也有381公斤重，都讓人眼睛為之一亮。

(中時 )