男賣豬肉壓力大 靠吸毒維持「明天的氣力」

32歲的王姓男子見警方配合地將褲子口袋裡及機車置物箱內2小包共計4.8公克的安非他命及2包共計23.17公克的毒品咖啡包全數交給員警。（馮惠宜翻攝）

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員警在32歲的王姓男子機車置物箱發現毒品咖啡包。（馮惠宜翻攝）

蛤！消除疲勞不喝咖啡或蠻牛，台中32歲於傳統市場賣豬肉的王姓男子，竟選擇吸食安非他命來讓自己精力充沛，長期使用造就自己掛著一雙超明顯的黑眼圈，日前警方巡邏看到他鬼崇走動，一盤查才發現王男是用毒解除疲勞，他向警方坦承自己已經多天未曾闔眼，全案採尿、訊後將其依法移送偵辦。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所員警10月9日巡邏時，在轄內查獲毒品的超商周遭見到1名男子鬼祟來回走動，員警直覺可疑上前盤查。32歲的王姓男子見警方出示證件先是一愣

，隨後卻配合地將褲子口袋裡及機車置物箱內2小包共計4.8公克的安非他命及2包共計23.17公克的毒品咖啡包全數交給員警。

其向警方供稱，自己在傳統市場賣豬肉，從事耗費體力、工時又長的工作壓力很大，經常因為太晚睡爬不起來，隔天工作效率就會不佳，曾聽朋友說過安非他命提神效果很好，才會踏進吸毒這條不歸路。

王姓男子沒有前科紀錄，自5年前開始接觸毒品咖啡包，後來更進一步使用吸食器吸食安非他命，讓效果可以更持久，連續幾天不需睡覺，然而長期熬夜的結果就是讓臉上黑眼圈非常明顯，也成為員警懷疑王男可能涉毒。警方表示，2級毒品安非他命屬於中樞神經興奮劑，能讓使用者感覺精力充沛、提高專注力，作用可長達10多個鐘頭，讓一些需要長時間工作、熬夜的人忍不住嘗試，卻會對大腦神經造成不可逆的永久傷害。

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(中時 )

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