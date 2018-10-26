女大生遭超商老闆性騷 霸氣嗆「老娘不幹了」離職提告

到超商打工的女大生，遭色老闆趁機熊抱強吻怒提告。(示意圖/達志影像)

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新竹1名貌美大一女學生到超商打工，遭已婚老闆趁機熊抱強吻，起初礙於生活費，女大生隱忍，不料3個月後老闆重施故技，女大生當場放話「老娘不幹了」，並報警提告，新竹地檢署依《性騷擾防治法》將色老闆起訴。

檢警調查，48歲謝姓男子已婚並經營超商，徵聘員工挑選臉蛋、身材皆優的18歲女大生，明明年紀都足以當對方爸爸，今年5月間竟趁2人在辦公室獨處時，趁機對女大生又摟又抱。

女大生被熊抱的措手不及，謝男強吻額頭，並上下其手，女大生好不容易逃開，但因還沒找到其他工作，為了生計只好隱忍繼續工作。

不料謝男以為女大生不敢張揚，8月間某日上午，又將女大生找到辦公室，藉口要聊天，女大生發覺不對，藉口外面有客人要去忙，仍被謝男強吻頭部及摸屁股。

再次被偷襲的女大生當場氣炸，當場向謝男提出辭呈，霸氣走出店門直奔警局報案，謝男到案後坦承曾在8月間摸過女大生的屁股，但沒有親吻或擁抱她，絕未性騷擾。

謝男辯稱女大生跟他像家人一樣熟，5月那次是用頭碰頭，沒親吻，8月則是順手碰到而已，對方也沒告誡他什麼。

不過檢方認為，謝男前後供詞不一，且也坦承摸過女大生屁股，雖辯稱是因為熟識，對方也沒抱怨，但縱使雙方再熟，表達親切的方式也不應以觸碰肢體私密部位，此外謝也承認喜歡女大生，足以認定摸屁股是基於性騷之意。

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(中時 )

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