全球一動不服NCC延遲升級 請求國賠敗訴

2018年10月26日 14:34 中時 王己由

3年前遭國家通訊傳播委員會（NCC）撤照、收回頻譜的WiMAX業者「全球一動」股份有限公司，主張取得WBA期間，擬將WIMAX系統升級並請求變更，卻遭NCC四度退件後才獲同意，NCC已侵犯經營權，提出5000萬元國家賠償訴訟，台北地方法院審理後，今(26)日認定不符國賠規定，判全球一動敗訴。本案可上訴。

2015年底，NCC將「全球一動」撤照、收回頻譜後，台灣的WiMAX走入歷史，但投入大筆資金的全球一動不服，展開不少訴訟。本案全球一動主張2009年12月11日取得為期6年的無線寬頻接取業務特許執照（WBA），期限至2015年12月10日止，後來擬將WIMAX系統升級為WIMAX2.1，在2012年12月22日起先後四次向NCC申請變更系統，並提出變更事業計畫書，但都遭退件。直到2014年12月3日NCC舉行委員會，決議通過事業計畫書變更的審查原則後，隔年1月7日才核准變更事業計畫。

全球一動認為NCC明顯怠惰拖延執行職務，侵害他們依WBA執照得正常營運的經營權，並造成營業損失，提告請求國賠5000萬元。

台北地院審理後認定，WBA業務為實驗性質，並沒有6年特許執照期間內得變更事業計畫的制度設計，因此全球一動並沒有變更權利，否則與WBA執照特許的公益目的有所違背，也會影響相關審查及競標取得特許的公平性，另公務人員並無怠於執行職務，本件不符國賠規定，判全球一動敗訴。

(中時 )