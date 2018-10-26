劇情太巧合 《人面魚 紅衣小女孩外傳》滅門血案戲租到真凶宅

2018年10月26日 14:31 時報周刊 張毓琪

《人面魚 紅衣小女孩外傳》由一場豪宅滅門血案展開序幕的，因應電影劇情需求，劇組工作人員在各地四處勘景之後，相中台灣北部一棟三層樓透天厝，房子內部的華麗裝潢完全符合劇本裡的描述。劇組人員當下便開心地簽約承租，沒想到就在開拍前幾天，工作人員陸續抵達豪宅準備架設機器時，竟無意間從附近居民口中得知，這間豪宅曾經發生過兇殺命案！

居民表示晚上很常看到不明黑影懸吊在窗戶外，冥冥之中現實竟跟劇本情節不謀而合，這巧合讓工作人員都覺得頭皮發麻，但因為開拍在即，臨時更換場景也來不及了，大家只好硬著頭皮繼續拍攝。開拍前幾天起，陸續有工作人員遇到已上鎖的無人豪宅內燈自動打開、凌晨收工大門卻一直關不起來，以及一直感覺到有視線在角落盯著他們看的詭異事件，還有一名有靈異體質的工作人員只要一到豪宅現場，就會感到頭痛欲裂，這些無法解釋的事件都讓劇組人員面面相覷。

片中飾演刑事警官的張書偉回憶道，開拍之時他並不知道這棟豪宅是真的凶宅，是拍攝當天同戲的鄭人碩問他：「欸你知道這棟房子是真的凶宅嗎？」得知後的張書偉瞬間臉色一沉，但看在劇組都有請專業的老師到現場設結界，他也只好鼓起勇氣繼續演下去。 最令人毛骨悚然的是，除了工作人員一直遇到的詭異事件外，張書偉在豪宅中有一場遭遇靈異力量傷害險窒息的戲碼，為求畫面逼真，敬業的張書偉主動跟導演莊絢維要求「自己勒住自己的脖子」，製造真實缺氧的效果。

但就在張書偉賣命演出這場窒息戲之時，收音組人員的耳機裡聽到現場除了張書偉掙扎的喘氣聲外，竟傳出屬於另外一名男子的低沉咕嚕嗓音。確認過不是其他工作人員發出的聲音後，收音人員當下全身起雞皮疙瘩，但也不敢多說什麼，只求豪宅戲順利拍攝完成。事後詢問才得知，張書偉拍攝窒息戲碼的地方，就是在當初發生兇殺命案的那個房間旁邊，負責設結界的老師也說：「錄到聲音很正常，凌晨那時間正是靈界朋友要回家的時候。」嚇得張書偉心裡發毛，回家猛唸經平復心情，就連平時一副硬漢表現的鄭人碩也在旁補充：「美術組的人很厲害，他們把整棟豪宅都佈置成命案現場， 我一進去還大驚呼：『死成這樣？』現場氣氛真的超毛超詭異！」好在劇組都有請老師設結界保護，儘管拍攝過程中怪事頻傳，但全體人員都沒受到傷害。《人面魚 紅衣小女孩外傳》將於11月23日全台上映。

(時報周刊)