台中》中市府參加馬來西亞台灣形象展 力拚花博商機

台中市府經發局專門委員江振瑋（右三）率領具有台中在地特色的9家食品業者，赴馬來西亞吉隆坡參加「2018年馬來西亞台灣形象展」。（圖／台中市府提供）

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「2018年馬來西亞台灣形象展」，台中形象館以花博為主題設計，並展出花博餅、水果乾、鳳梨酥等特色點心，開拓馬來西亞市場。（圖／台中市府提供）

台中市政府經發局持續協助台中食品業者拓展國際市場，由專門委員江振瑋率領具有台中在地特色的9家食品業者，赴馬來西亞吉隆坡參加「2018年馬來西亞台灣形象展」，台中形象館以花博為主題設計，並展出花博餅、水果乾、鳳梨酥等特色點心，希望進一步開拓馬來西亞市場。

經發局表示，這次台灣形象展的台中食品業者均相當有特色，展出的食品包括芭樂乾、青芒果乾、鳳梨乾、鳳梨酥、金鳳梨等，這些均是以台灣盛產的水果作為原料製作的點心。

此外，為向馬來西亞民眾宣傳台中將於11月3日舉辦的花博，形象館也配合以花博為主題設計，展出花博餅，邀請當地民眾到台中逛花博。

台中市府經發局專委江振瑋與亞洲台商會名譽總會長江文洲、國際會議協會亞太區處長Noor Ahmad Hamid、吉隆坡會議展中心總經理Alan Pryor等人會面，討論相關合作事宜，並邀請來台中參觀花博。

馬來西亞是台灣推廣新南向政策的重點國家，期望透過這次台灣形象展，讓馬來西亞更瞭解台灣發展的面向，增進兩國民眾交流，未來市府持續鼓勵台中企業踴躍前往馬來西亞開拓市場，歡迎馬來西亞商業界到台中設廠，加深雙方合作關係。

(中時 )

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