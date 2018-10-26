染谷將太死魚眼太迷人 山田孝之闖經紀公司邀他扮佛祖

山田孝之(右)親自出馬邀請染谷將太演出佛祖。甲上提供

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時報周刊
染谷將太(右)神性太強，松山研一自嘲和他比起來真是六根不淨。甲上提供

改編自轟動全日本狂銷1600萬本超人氣漫畫，由《銀魂2：規矩是為了被打破而存在的》導演福田雄一執導，《死亡筆記本》松山研一、《寄生獸》染谷將太領銜主演的年度爆笑「神」作《聖☆哥傳》，將於11月2日在台灣限時上映。片中兩大神明「耶穌」松山研一、「佛祖」染谷將太卸下神明妝容以真面目示人，特地錄影片向熱情的台灣粉絲們打招呼，也讓粉絲驚嘆兩人在《聖☆哥傳》裡的造型根本100%神還原，有網友幽默表示：「看著染谷飾演的佛祖，耳邊彷彿出現唸〈心經〉的聲音…」而導演福田雄一更爆料，當初曾把「佛祖」的定裝照寄給《寄生獸》的導演山崎貴，山崎笑回：「染谷太神了，他總是演充滿神性的角色。」

爆笑「神」作《聖☆哥傳》，故事講述兩大神明「耶穌」與「佛祖」一起下凡到人間度假，並在日本東京租了一間小公寓，開始了笑點連發的超療癒同居生活。《聖☆哥傳》監製山田孝之爆料，選擇松山研一和染谷將太主演的關鍵是他們都有一雙「死魚眼」，「那種眼神是天生的，感覺他們隨時都在悟道。」

尤其是飾演「佛祖」的染谷更被盛讚擁有「崇高的眼神」，為此身為資深前輩的山田還親自到染谷經紀公司「請神」，讓染谷受寵若驚，坦言：「看到山田孝之本人大駕光臨害我嚇一大跳！」染谷笑言自己一直想演出成熟穩重的角色，沒想到這次竟直接跳級演神明。而飾演「耶穌」的松山研一則表示染谷在拍攝時都不太會笑，自嘲：「站在染谷旁邊，都覺得自己六根太不清淨了，所以才很容易笑場。」《聖☆哥傳》限量「神明保佑」預售套票組現正熱賣中，2張電影票加3款卡哇伊神明書籤，佛心價只要500元，還有機會抽中《聖☆哥傳》全套原著漫畫。

(時報周刊)

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