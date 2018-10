狂省780億！煩歸煩 美加速評估買2福特級航母

2018年10月26日 14:49 中時電子報 楊幼蘭

第二艘福特級航母「甘迺迪」號

雖然美國最新超級航母「福特」號(USS Gerald R. Ford,CVN-78)問題不斷,令當局很傷腦筋,可是為了省錢,五角大廈正加速評估,是否要按照海軍提案,一次買兩艘福特級航母。而這對美國海軍致力推動的12艘航母計畫,將是十分重大的一步。

據美國軍事網《任務與目標》(TASK & PURPOSE)和《商業內幕》(Business Insider)網報25日導,福特級航母首艦「福特」號(USS Gerald R. Ford,CVN-78)造價高達130億美元(約4,000億台幣)。而美國海軍部長史賓塞(Richard Spencer)8月透露,要是美國海軍同時向亨廷頓英戈爾斯工業公司(Huntington Ingalls Industries)採購第3、第4艘同級航母,可望省下約25億美元(近780億台幣)。

而在2019會計年度的國防授權法(National Defense Authorization Act,NDAA)中,採購第4艘福特級航母的資金已獲得通過。

美國國防部副部長夏納翰(Patrick Shanahan)說,五角大廈正在評估,以確保海軍具備競爭與致勝的戰力。而任何決定都會考慮加強工業基礎,以及致力讓納稅人值回票價等因素。

不過分析指出,能省錢固然好,但福特級航母首艦還有一堆嚴重的問題尚未解決。美國國防部作戰測試與評估主任辦公室(Office of the Director of Operational Test and Evaluation)先前經過密集評估後,1月曾公佈報告,詳述了從武器升降機到雷達系統等各式「蹩腳,或不知道可不可靠」的問題。當時報告甚至指出,這些缺陷可能「影響CVN 78出擊的戰力,使它較容易受攻擊,或在例行作戰任務中受限」。

而更尷尬的,就是5月時,美國海軍海上系統司令部(NAVSEA)才宣佈,「福特」號的造價可能膨脹到130.3億美元(約4,040億台幣),遠超過美國國會原本設定的129億美元(約3999億台幣),這艘超級航母就因為推進系統出現軸承過熱的故障,而返港整修。

