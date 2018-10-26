狂省780億！煩歸煩 美加速評估買2福特級航母

福特級航母首艦「福特」號2017年7月28日迅速穿越大西洋的畫面。（美國海軍）

友善列印
中時電子報
第二艘福特級航母「甘迺迪」號

雖然美國最新超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）問題不斷，令當局很傷腦筋，可是為了省錢，五角大廈正加速評估，是否要按照海軍提案，一次買兩艘福特級航母。而這對美國海軍致力推動的12艘航母計畫，將是十分重大的一步。

據美國軍事網《任務與目標》（TASK & PURPOSE）和《商業內幕》（Business Insider）網報25日導，福特級航母首艦「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）造價高達130億美元（約4,000億台幣）。而美國海軍部長史賓塞（Richard Spencer）8月透露，要是美國海軍同時向亨廷頓英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）採購第3、第4艘同級航母，可望省下約25億美元（近780億台幣）。

而在2019會計年度的國防授權法（National Defense Authorization Act，NDAA）中，採購第4艘福特級航母的資金已獲得通過。

美國國防部副部長夏納翰（Patrick Shanahan）說，五角大廈正在評估，以確保海軍具備競爭與致勝的戰力。而任何決定都會考慮加強工業基礎，以及致力讓納稅人值回票價等因素。

不過分析指出，能省錢固然好，但福特級航母首艦還有一堆嚴重的問題尚未解決。美國國防部作戰測試與評估主任辦公室（Office of the Director of Operational Test and Evaluation）先前經過密集評估後，1月曾公佈報告，詳述了從武器升降機到雷達系統等各式「蹩腳，或不知道可不可靠」的問題。當時報告甚至指出，這些缺陷可能「影響CVN 78出擊的戰力，使它較容易受攻擊，或在例行作戰任務中受限」。

而更尷尬的，就是5月時，美國海軍海上系統司令部（NAVSEA）才宣佈，「福特」號的造價可能膨脹到130.3億美元（約4,040億台幣），遠超過美國國會原本設定的129億美元（約3999億台幣），這艘超級航母就因為推進系統出現軸承過熱的故障，而返港整修。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：The Navy Wants To Do Two Carriers At The Same Time

文章來源：The Navy is still struggling with its newest aircraft carriers, but now it wants to drop $26 billion on the next 2

1.6克能承重160頭象 陸超級纖維…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。