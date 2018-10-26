影》高空吊籃被撞斷 高鐵包商墜地失生命跡象

吊籃當場折斷，李姓包商從3、4公尺高處拋飛跌落到高鐵橋下路面，當場失去生命跡象。（呂妍庭翻攝）

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吊籃當場折斷，李姓包商從3、4公尺高處拋飛跌落到高鐵橋下路面，當場失去生命跡象。（呂妍庭翻攝）
吊籃當場折斷，李姓包商從3、4公尺高處拋飛跌落到高鐵橋下路面，當場失去生命跡象。（呂妍庭翻攝）
吊籃當場折斷，李姓包商從3、4公尺高處拋飛跌落到高鐵橋下路面，當場失去生命跡象。（呂妍庭翻攝）
大貨車司機發現撞到吊籃後就停下來。（呂妍庭翻攝）

今26日下午約1點30分左右，一名台灣高鐵李姓外包商，正在嘉義縣台37線太保往灣內路段進行除鏽工程時，一輛連結大貨車經過，疑似不慎撞到高空吊籃，吊籃當場折斷，李姓包商從3、4公尺高處拋飛跌落到高鐵橋下路面，當場失去生命跡象，送嘉義長庚醫院急救無效。

高空吊籃被撞斷，高鐵包商墜地無生命跡象。(呂妍庭翻攝)

連結車沈姓司機表示，他原本開在外車道，因有車輛轉進，他閃避往內側行駛，因內側車道並無三角錐等警示標誌，3.8公尺高的貨車才會擦撞勾到吊籃，他一發現吊籃被勾斷就停車。

從高處拋落墜地，李姓包商右上背明顯骨折，兩側多處肋骨挫傷，有氣胸現象，另臉部也有多處挫傷，到院前明顯死亡，經嘉義長庚醫院急救30分鐘宣告無效。

警方初步調查，吊車車體停在另一側南下車道，車體旁有放警示的三角錐，但當時李姓包商橫跨過高鐵軌道橋下方，在對向車道處施工，且施工處下方車道並無放置三角椎，這部分高鐵公司表示要再釐清是否有疏失。

(中時 )

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