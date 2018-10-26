后大埔石櫟果實纍纍　解說觀摩大驚奇

2018年10月26日 14:53 中時 沈揮勝

「后大埔石櫟」的果實直徑可達5公分，質感佳、造型討喜；可食用、又可當工藝品。（沈揮勝攝）

蔡鴻銘種的「后大埔石櫟」，8年時植株高約4、5公尺，然後開始結果實，第10年果實纍纍。（沈揮勝攝）

「日月潭導覽解說暨交流協會」專業解說員興奮綻笑容。（沈揮勝攝）

解說員們感到新奇。（沈揮勝攝）

后大埔石櫟結果的情形。（沈揮勝攝）

果量大，連枝條都快撐不住彎了下來。（沈揮勝攝）

不少解說員表示，是第一次摸到那麼多顆的后大埔石櫟果實。（沈揮勝攝）

魚池鄉7旬老農蔡鴻銘、周春桂夫婦，921地震後因接觸社區營造而愛上生態、認識了「后大埔石櫟」這種殼斗科植物，自營生態園區試種10多棵，最近結滿果實，讓前往觀摩的「日月潭導覽解說暨交流協會」成員看得驚豔，全被此美麗錐果所深深吸引！

「真的好特別！錐果的個頭超大，能吃又能拿來當工藝品。」該協會理事長李秀霞、資深解說員李秀玲說，后大埔石櫟的木質果實直徑可達5公分，呈半圓或寬陀螺形，殼斗則為倒圓錐狀，神似舊式煙斗頭，因此又稱煙斗石櫟，適合用來DIY作小工藝品。

8名「日月潭導覽解說暨交流協會」成員是在26日慕名造訪位在東光社區、蔡鴻銘夫婦所營造的生態園區與蝴蝶廊道，並參訪具有84年歷史的日月潭武界引水隧道之「向天圳」歷史土木工程。

蔡鴻銘表示，10多年前因受到農委會特生中心前副主任彭國棟、學者邱美蘭啟發而愛上生態，且對后大埔石櫟、小西氏石櫟等殼斗科植物發生高度興趣。

后大埔石櫟主要分布在嘉義縣中埔鄉至曾文水庫源頭的后大埔地區、屏東大樹林山、高雄六龜扇平，日月潭附近的蓮華池也有少量植株；蓮華池屬林試所管制樣區內，要取得果實育苗，管道上會有困難；後來透過友人，從霧峰買得10多棵小苗。

小苗栽植存活率很高，第8年結出少量果實，今年第10年果量大爆發，為了日後採果方便，日前打算執行疏枝矮化，先採下數百顆；后大埔石櫟果實可吃、也可作小型工藝或裝飾品，既可愛又討喜。

由於果核堅硬如石，想享受美味還需動用鐵鎚。人們懂得使用工具，猴子想吃怎麼辦？蔡鴻銘笑稱，牠們會將它撿拾擺在馬路，利用過往車輛輪胎幫牠壓碎。

(中時 )