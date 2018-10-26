越籍移工冷血殺狗 可憐「小黑」遭17人分食

2018年10月26日 15:34 中時 王文吉

警方及動保處人員在員工宿舍餐廳桌上，發現5盤已烹煮的狗肉。（王文吉翻攝）

警方及動保處人員在員工宿舍餐廳桌上，發現5盤已烹煮、還未食用完畢的狗肉。（王文吉翻攝）

又傳移工冷血殺狗烹食！台中豐原區汙水處理廠工地25日晚間遭檢舉有越南籍移工殺狗烹食，警方獲報前往查看，在員工餐廳桌上發現5盤狗肉、1顆狗頭及屠體等。警方詢問在場17名移工，全都矢口否認殺狗及烹食，後來1名女移工被驗出手上有血跡反應，因而供出涉嫌殺狗的甲姓移工，警方訊問後依違反動保法送辦。

警方25日晚間8時許接獲通報指稱，豐原汙水處理廠工地有人宰狗烹煮，員警到場發現有動保團體在場，員工餐廳桌上有5盤狗肉，塑膠袋還有1顆狗頭。警方初判受害的是1隻黑狗成犬，另現場還發現3隻逃過一劫的幼犬，但17名移工無人承認宰殺、烹煮犬隻。

經台中地檢署檢察官指示，鑑識人員針對在場17名外籍移工採證有無血跡反應，結果36歲阮女雙手呈現陽性反應，阮女見紙包不住火，立即咬出殺狗的甲姓主嫌。在苗栗擔任看護工的阮女向警方表示，她當天到豐原訪友，晚上6點多在員工餐廳洗菜時，看到甲男手拿沾血菜刀走進來，並放到餐廳桌上。

警方追問甲男，他才坦承在員工宿舍的晾衣場殺狗，有4名不認識的同鄉合力綁住「小黑」，再由他動刀，但否認烹煮，不過大家都有吃。甲男並表示，狗是工地員工飼養的，他不知在台灣殺狗是違法的。

阮女否認烹煮，警方追問手上為什有血跡反應？她表示，因為動保處委外稽查人員上門，她急著收拾桌上的狗骨頭，及使用狗血製成的佐料，不小心沾到。警詢後將甲男及阮女依違反《動保法》25條送辦，宰殺貓狗可處最高2年以上有期徒刑，併科200萬罰金，吃貓狗者也會開罰5萬至25萬元罰款，並公告照片、姓名。

至於被救出的3隻幼狗，動保處將妥適照顧，健檢無虞後上網公告讓民眾認養。

(中時 )