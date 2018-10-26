越籍移工冷血殺狗 可憐「小黑」遭17人分食

越南籍移工甲男坦承殺狗，警方在員工宿舍晾衣場發現滿地噴濺狗血。（王文吉翻攝）

友善列印
中時
警方及動保處人員在員工宿舍餐廳桌上，發現5盤已烹煮的狗肉。（王文吉翻攝）
警方及動保處人員在員工宿舍餐廳桌上，發現5盤已烹煮、還未食用完畢的狗肉。（王文吉翻攝）

又傳移工冷血殺狗烹食！台中豐原區汙水處理廠工地25日晚間遭檢舉有越南籍移工殺狗烹食，警方獲報前往查看，在員工餐廳桌上發現5盤狗肉、1顆狗頭及屠體等。警方詢問在場17名移工，全都矢口否認殺狗及烹食，後來1名女移工被驗出手上有血跡反應，因而供出涉嫌殺狗的甲姓移工，警方訊問後依違反動保法送辦。

警方25日晚間8時許接獲通報指稱，豐原汙水處理廠工地有人宰狗烹煮，員警到場發現有動保團體在場，員工餐廳桌上有5盤狗肉，塑膠袋還有1顆狗頭。警方初判受害的是1隻黑狗成犬，另現場還發現3隻逃過一劫的幼犬，但17名移工無人承認宰殺、烹煮犬隻。

經台中地檢署檢察官指示，鑑識人員針對在場17名外籍移工採證有無血跡反應，結果36歲阮女雙手呈現陽性反應，阮女見紙包不住火，立即咬出殺狗的甲姓主嫌。在苗栗擔任看護工的阮女向警方表示，她當天到豐原訪友，晚上6點多在員工餐廳洗菜時，看到甲男手拿沾血菜刀走進來，並放到餐廳桌上。

警方追問甲男，他才坦承在員工宿舍的晾衣場殺狗，有4名不認識的同鄉合力綁住「小黑」，再由他動刀，但否認烹煮，不過大家都有吃。甲男並表示，狗是工地員工飼養的，他不知在台灣殺狗是違法的。

阮女否認烹煮，警方追問手上為什有血跡反應？她表示，因為動保處委外稽查人員上門，她急著收拾桌上的狗骨頭，及使用狗血製成的佐料，不小心沾到。警詢後將甲男及阮女依違反《動保法》25條送辦，宰殺貓狗可處最高2年以上有期徒刑，併科200萬罰金，吃貓狗者也會開罰5萬至25萬元罰款，並公告照片、姓名。

至於被救出的3隻幼狗，動保處將妥適照顧，健檢無虞後上網公告讓民眾認養。

(中時 )

北投警分局冷氣維修爆炸 1工人受… 「既留活口 就是有事要我去做」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。