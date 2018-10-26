花博公共藝術亮相！巨型台灣百合、花仙子成新地標

2018年10月26日 16:03 中時 盧金足

后里花舞館旁之作品「花仙子」，採用5片白色玻璃馬賽克花瓣呈現花朵綻放意象。（盧金足攝）

豐原葫蘆墩公園第1區公共藝術-豐原樂果組曲。（圖／台中市府提供）

迎接台中花博盛會，台中市府文化局在后里、外埔和豐原等三處園區共設置4組公共藝術，包括「花漾舞春風·蝶影躍森悠」、「花仙子」、「豐原樂果組曲」、「花蝶共舞‧爭艷台中，藉由台灣特種花朵意象，及夜間燈光照映下的色彩幻化，帶來豐富的視覺效果與觀賞體驗。

市府秘書長黃景茂表示，公共藝術是台中花博重要的一環，為凸顯地方特色，並以專業分工發揮最大效益，讓創作者可以專心創作，將花博公共藝術分成4案，永久性公共藝術3案

，其中外埔園區及后里馬場園區各規劃1組作品，豐原葫蘆墩公園考量其為狹長型的公園用地，因此於該區規畫2組公共藝術作品。

外埔園區作品為「花漾舞春風·蝶影躍森悠」，是一件高度達5.8公尺的巨型台灣百合，花瓣內側鏤空磨砂處理，外側則以拋光鏡面反映下方美麗花海景致，還有蝴蝶點綴隨風搖曳生姿，夜間燈光漸變幻化各種色彩，給予大家前所未有的觀賞體驗。

后里花舞館旁之作品「花仙子」，採用5片白色玻璃馬賽克花瓣呈現花朵綻放意象，花瓣內預藏燈具，於夜間營造隱隱內含光的視覺效果；花朵中央5株雄蕊嵌入手工彩色吹燒玻璃球

，雌蕊頂端佇立花仙子，蘊含聖潔的光輝；地面拼貼的馬賽克由后里區七星國小及后里國小學童參與創作，色彩豐富，如同大地旺盛的生命力，展現花博生生不息的精神。

豐原葫蘆墩公園的2組公共藝術作品，其中「豐原樂果組曲」1組9件，位於囍香逢館周邊，運用討喜造型及繽紛色彩，呈現果實種子及豐原糕餅意象。

另一件「花蝶共舞‧爭艷台中」，作品風格挺拔獨踞、簡潔大器，以長5.1米、寬3.5米、高4.5米矗立於入口廣場，融合花朵與蝴蝶意象，並以代表百合、海芋的白色花系為色調，搭配流水意象的灰色鋪面，隨著日晷垂影緩緩移動展現動態風情。

園區內也建置計畫型公共藝術，以活動策展為主，內容包括藝術工作坊、藝術節慶活動暨開幕式、臨時性裝置藝術等，歡迎市民朋友共襄盛舉，見證台中花都的魅力。

(中時 )