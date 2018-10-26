新北》侯友宜主攻青年票 鎖定租屋機車族

2018年10月26日 15:06 中時 葉德正

國民黨新北市長候選人侯友宜26日推出最新形象廣告，片中他以警探犀利觀察力，從一部青年的機車與安全帽外觀，解讀出「想要換車」、「租房子在附近」、「跨區到台北市工作」訊息，侯友宜說，除增加社會住宅量、提供租金補貼，更要加強捷運等大眾運輸建設，減輕年輕人的負擔。

26日侯友宜市民總部記者會現場，邀請兩位青年駛來他們兩輛機車，青年游宗偉說，現在年輕人普遍在外租屋，又跨縣市工作，真的「手頭很緊」。

侯友宜說，減輕負擔是他要做的，包括新北市青年社會住宅跟租金補貼，今年年底新北市社會住宅將達5600戶，每年租金補帖也有1.9萬戶，但這些量他要再大幅提升，他最近也在盤點新北市內有哪些閒置空間，希望能夠釋出做社會住宅，另外還有透過都更，將多出來的公益空間也做社會住宅，讓年輕朋友住。

另外年輕人最關心機車族停車權益等問題，侯友宜也說，他以前也是騎野狼125摩托車，最了解下雨天與找停車位的痛苦，新北市雖然停車格多了11萬9000格，但量還要繼續做，給年輕人最安心方便的停車空間。

不過侯友宜強調，最重要還是要完成三環六線，不管是泰山五股輕軌、淡水線延伸八里與深坑輕軌，就是要讓年輕人多使用大眾運輸，對環境也是有幫助。

(中時 )