「既留活口 就是有事要我去做」普悠瑪司機兒女代父致歉

2018年10月26日 15:05 中時電子報 張達智 、 柯毓庭 、 張國欽 、中國時報/ 胡健森 、中國時報/

普悠瑪司機尤振仲原預計今(26日)上午親自出席記者會，向外界說明，但醫師評估他的狀況後，擔心會有過大的情緒波動，最後決定由兒女與律師出面舉行記者會。(胡健森攝)

台鐵普悠瑪列車出軌翻覆事件，外界說法紛紜，原本仍在醫院接受治療休養的司機員尤振仲傾向要在上午親自出面說明，釐清一些外界的揣測及推斷，但醫師評估他目前的狀況，擔心恐會有過大的情緒波動，因此最後由兒女與律師出面舉行記者會。

記者會一開始，尤姓司機的女兒便向受難者及其家屬表示歉意，並說此次意外造成許多家庭的破碎，會面對司法調查，負起該負的責任。接著女兒便因情緒崩潰無法繼續宣讀說明，而交尤姓司機的律師代為發表。

律師表示，尤員非常感謝當日參與救援的所有人以及羅東聖母醫院的照護，並再次對於不幸往生者致上深深歉意，但基於偵查不公開原則，對於案情問題一概不透露。

普悠瑪司機吸毒緩起遭違法洩底。(圖/本報系資料照)

而記者會當中，律師亦針對媒體近日爆料尤員曾因吸毒遭判緩起訴一事做出說明，表示尤員都有遵守檢察官指示，每月定期回去檢驗是否還有吸毒，而律師也代尤員表示，院方曾說「上帝既然留下我活口，就是有事情要我去做」。

尤振仲聲明全文如下：

一、

首先，對普悠瑪發生意外的罹難者及家屬，以及當日乘客，致上最深刻的歉意，對不起，此次意外事故造成家庭破碎，甚至無法彌補的憾事，本人深感萬分歉疚不安，身為普悠瑪列車的駕駛員，本人承諾不會逃避隱匿或說謊，我會坦然面對且配合司法調查，負起我應該要負的責任，此外也感謝社會大眾以及各界對於本次事件的關懷。

二、

目前本案已進入司法調查程序，有關事故之原因，本人已將當日車輛遭遇故障因素、操作流程以及相關通訊過程，詳細陳述予檢察官製作筆錄，本人也盡力將傷害降至最低，有關面對檢察官之詢問，絕無隱匿、謊騙之行為，其餘相關疑點及責任歸屬，基於偵查不公開原則，本人靜候司法之公平、公正、公開之調查結果，釐清事件真相。

三、

本人近日飽受身心煎熬，不論心理及生理方面，都承受相當大之壓力，受到各界人士，以及民眾一人一信的關心，深感欣慰，感謝羅東聖母醫院醫師一直不斷鼓勵我，他說：「上帝既然留下了我活口，就是有些是要我去做」。期盼各界能給予本人及我的家屬有一定的空間，再次謝謝大家的關心。

四、

非常感謝當日參與救援之警消人員，台鐵同仁及羅東聖母醫院、博愛醫院、陽明醫院，蘇澳榮民醫院和仁愛醫院等醫護人員參與救援，以及這段期間不分晝夜的辛苦照料，謝謝！最後，對於不幸往生、受傷者及當日車次之乘客，再次至上無限的歉意及內心永生的究責，本人會靜待司法單位調查，以釐清本案責任歸屬，並還社會大眾一個公道。

(中時電子報)