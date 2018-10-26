花博節目一籮筐 后里、外埔鄉親明後天搶先看

2018年10月26日 15:11 中時 陳淑娥

后里馬場園區的花舞館，讓人對花藝術嘆為觀止。（陳淑娥攝）

后里及外埔鄉親記得攜帶票卡入場。（陳淑娥翻攝）

台中花博將於11月3日盛大開幕，后里、外埔鄉親日分別於27、28日登場，現場規劃大型定目劇、新馬戲、街頭藝人表演等豐富節目同步試演，其中后里場將有明星秘密客一起同樂，外埔場則有花博吉祥物定時定點與大家合照，讓在地民眾搶先「聆聽花開的聲音」！

27日為后里鄉親日，馬場園區「花舞香坡」將有「漂浮樂團親子互動劇場─花，森什麼事？」定目劇首演，集結國立台灣交響樂團弦樂重奏、上銀科技及工研院服務系統科技中心合作的機器手臂、舞空術娛樂的舞蹈、高空特技和雜耍等，巧妙結合3大專業團隊強項，呈現人文關懷、前衛科技感、幽默逗趣的表演。

馬場園區「達爾文綠地」則有「歡樂小丑馬戲秀」，以輕鬆詼諧的方式呈現雜耍和馬戲；全國規模最大的馬術競技場，邀請哈薩克阿拉木圖馬術特技團，展現技術高超的馬術花式表演及分列式遊行，演繹人與馬匹默契十足的高難度動態之美。

后里馬場園區和森林園區，也聚集許多街頭藝人展現美技，包括從太陽劇團回國的林韋良、中國達人秀前五強鄭湧滄、歌唱比賽常勝軍Wesley Li和雜耍創意十足的路邊攤馬戲團。

28日為外埔鄉親日，在「蜂潮劇場」安排「花漾繽紛」定目劇首演，由台中市表演藝術金藝獎得主瓊瑢舞蹈團傾力打造「花蝶戀」、「生命之花」、「梅雨芬芳」等舞碼，運用舞蹈肢體充分展現花博「綠色、自然、人文」的精神。

而園區內攀果花廊和木棧平台，也邀請知名街頭藝人獻藝，日本劍玉國際公開大賽16強的陳益銓(小螺絲)、以電子設備自製打擊樂器的巴奇先生，盼讓民眾驚喜連連，擁有愉快的花博旅程。

文化局指出，27日后里鄉親日當天中午，在馬場園區第八馬廄市集，將有神秘本土劇及偶像劇演員現身突擊台中花博迷人的美食貨櫃市集；28日外埔鄉親日當天，在入口迎賓處、花堡廣場、竹棚區、攀果花廊、葉脈廣場、智農館及外廣場等處則有花博吉祥物虎爸、虎媽分別現身，定時定點與大家合照。

市府表示，「鄉親日」分別邀請設籍后里的市民在10月27日提前進入后里園區參觀，10月28日則邀請設籍外埔的市民提前進入外埔園區參觀，市府同時進行外部壓力測試，檢視園內各項設施與服務。

鄉親日活動當天園區開放時間為上午10時至下午4時，票匝口僅查驗票卡，每人憑一張票卡即可入園，請務必記得攜帶，如因故未領到票卡，可直接向里鄰長及里幹事聯繫。后里、外埔民眾如對花博「鄉親日」活動有其他疑問，可向后里區公所廖小姐04-25562116分機111、155或外埔區公所卓小姐04-26832216分機203洽詢相關資訊。

(中時 )