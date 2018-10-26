國民黨募款小物「民進黨幹話撲克牌」出爐！

國民黨推出「民進黨幹話撲克牌」。（楊佳穎攝）

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國民黨推出「民進黨幹話撲克牌」。（楊佳穎攝）

選戰倒數28天，國民黨今推出新一波文宣品「民進黨幹話撲克牌」，搜集過去兩年多蔡英文政府執政官員所講的經典幹話，包含「勞工心中最軟一塊」、「做功德」等，都分居ACE及老K，連同鬼牌共54張。發言人洪孟楷表示，遺珠之憾仍在所難免，有些幹話被淘汰，也有些是進入設計製作後才發生，來不及放入，但照這樣的速度，明年應可再出更新版。

洪孟楷指出，過去兩年五個月蔡英文政府執政可謂荒腔走板，且官員說了很多讓民眾難以忍受的幹話，因此由同仁搜集新聞片段匯集成牌，每張牌上都有新聞出處，絕對可受公評；又因幹話層出不窮，彙整過程多達近百則，超過撲克牌的54張上限，還私下找青年朋友票選，最後選出54張精選代表性幹話。

他表示，撲克牌中ACE和Queen由蔡英文領銜，K與J則是用行政院長賴清德的幹話，而兩張鬼牌選用前總統陳水扁和駐日代表謝長廷，是看到受刑人還能在外趴趴走參與政治活動，就像民進黨背後的黑手，謝長廷則是每次發言都讓國人憤怒，到底是「駐日」還是「助日」？兩人又剛好分別為民進黨過往總統候選人，擔任鬼牌恰如其分。

洪孟楷也說，這副「民進黨幹話撲克牌」成本不到30元，屬於文宣品，但考量黨部資源有限，故僅製作三萬份，即日起在中央黨部及各縣市黨部可供領取，每人限領一份，並在發送旁會設置開放式的募款箱，鼓勵民眾自由樂捐，無論金額大小，都能獲取一份撲克牌；他強調，如同撲克牌封面所寫，「不想再聽幹話，可以不要投給民進黨。」

另外，因應公投，國民黨也同步推出單張公投文宣，教導民眾如何於今年底投票，共分為縣市長、地方公職人員及公投票三步驟；有民眾反映想投反空汙，但票單上並不會出現「反空汙」字樣，因此國民黨也特別把公投單主文寫明，提醒大家不要投錯。

(中時 )

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