勞動權益札根！中市府舉辦挑戰校園「勞動知識王」

台中市府歡迎踴躍各界參賽挑戰校園「勞動知識王」。（圖／台中市府提供）

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為啟發及深化學生的勞動意識及法令概念，台中市政府勞工局舉辦「勞動知識王」競賽，今年參賽對象除了國中、高中職、大專院校三組分組競賽外，首度新增親子或師生組，比賽以搶答方式進行，晉級者可以參加決賽，抱回3萬元獎金。

勞工局長黃荷婷表示，台中市府製播益智性節目「勞動知識王」，讓學生透過組隊參與競賽遊戲方式來瞭解勞動法令，教師也可於陪同參與過程中，熟知現行勞動法令規定，以深化及擴散勞動權益札根及宣傳效果。

今年競賽內容以「勞動者的健康保護」及「青少年的勞動知能」為主軸，題目以相關法令及勞工局服務措施為主，期望以機智問答遊戲競賽方式，藉由晉級賽現場活動、臉書直播、決賽電視台錄影及節目託播方式，有趣且自然地傳達勞動相關觀念、法令、措施及資源地圖。

「勞動知識王」預計於11月17至18日進棚錄影，分為「國中組」、「高中(職)組」及「大專院校組」分組競賽，也新增「親子組」或「師生組」。國中及高中(職)組以學校為單位報名參賽，大專院校組則不限台中市學生均可報名參加，每組將送出3萬元獎金。親子或師生組為趣味競賽，提供前三名參加獎品。

黃荷婷指出，除報名親子組或師生組經篩選後直接進入決賽外，其餘三組最終各選出6隊進攝影棚參加決賽。晉級賽採搶答制，題目以選擇題為主，決賽則採答題積分賽制，題目包含選擇、問答及情境題等多元出題模式，讓比賽更精彩。

(中時 )

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