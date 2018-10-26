台灣大哥大iPhone XR開賣開紅盤 限量版黃、藍色超吸睛

台灣大威秀門市早上8點營業，吸引不少果粉前來申辦iPhone XR。（圖／台灣大提供）

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蘋果iPhone XR今天開賣，電信業者沒有舉辦開賣活動，仍開出銷售紅盤。台灣大信義威秀門市今早8點開始營業，已成功預約的死忠果粉起個大早來搶先領貨，其中有為數不少消費者選擇限量款的黃、藍兩色，申辦專案資費以綁約30個月、月付1399元為主；不過，iPhone XR需求量大，針對未能即時取得新機的民眾，台灣大同日時祭出「點時成金」活動，依民眾等待取機的時間，提供帳單金額每月最高150元回饋。

台灣大表示，為搭配iPhone XR的開賣，信義威秀門市現場特別提供15份「驚喜福袋」給前來申辦iPhone XR系列新機指定方案的消費者，獎品包括myfone購物金2,000元、無線充電盤、手機鏡頭等多項好禮，在30分鐘內福袋全部送完；值得一提的是，儘管iPhone XR門市申辦仍以黑、白兩色為主，但有些民眾看到實體機後，再加上部分顏色數量有限，因此，現場前幾位申辦民眾都改選限量版的黃、藍兩色新機，容量又以128G最受歡迎。

台灣大表示，即日起到11月30日，申辦999元以上資費，還可最高連續5週參加抽萬元myfone電子禮券的機會，每週5個名額，共計將送出25萬元的購物禮券，回饋廣大果粉。另外，續約5年以上老客戶搭配指定專案，再加碼贈送500元myfone電子禮券。

至於iPhone XR到貨量不足問題，台灣大特別祭出「點時成金」活動，凡是10月26日至10月31日期間到全台各實體門市申辦iPhone XR的攜碼/續約用戶，若因缺貨、缺色導致無法當下立即申辦完成取得iPhone XR，可先預約登記，後續台灣大將依消費者申裝專案資費與等待iPhone XR的月數，提供不等金額的帳單回饋金，每月最高150元，最多回饋半年。

(中時 )

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