北市首件輔導型公辦都更 新隆社區力拚2年後拆除重建

北市中正區新隆社區都更案跨出第一步，社區主委何國榮今與建商代表簽屬合作契約，目標109年取得建照拆除重建，市長柯文哲到場見證。（林縉明攝）

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北市中正區新隆社區都更案跨出第一步，社區主委何國榮今與建商代表簽屬合作契約，目標109年取得建照拆除重建。（林縉明攝）

北市公辦都更繼斯文里三期、南機場後再跨出一步，中正區新隆社區在市府協主輔導後，社區管委會同意國揚機構合作推動都更，雙方26日舉行合作意向書簽約典禮，社區主委何國榮感謝市府放寬建築物高度限制，提高建商擔任實施者意願，促成老舊都更重建，接下來將進行住戶整合等作業，目標109年底取得建照拆除重建。

新隆社區緊鄰中正紀念堂旁，老舊且為海砂屋，住戶高達550戶、區分所有權人653人，是全國最大的都更案，整合困難，加上有建屋高度限制，歷經10年招商，都無廠商有意願擔任都更實施者。

何國榮指出，市府105年3月發布台北市公辦更新實施辦法，社區決定採用「諮詢輔導型公辦都更」，由社區自行徵選都更實施者，協請市府辦理「公話都更地區」等更新程序，比起自辦都更省下不少程序和時間，同時市府協助放寬建築物高度限制，讓社區得以快速找到建商擔任實施者。

市長柯文哲昨出席簽約典禮致詞表示，北市推動都更勢在必行，需要逐步去解決問題，像新隆社區位在中正紀念旁，有建物高度限制，因此透過都市計畫委員會，把建物南北側從絕對高度65公尺改為建築物高度65公尺，東北側建築高度53公尺放寬至65公尺，讓容積得以有效應用，有助於推動都更。

新隆社區與建商簽約跨出都更第一步，接下來待11月結構鑑定報告出爐後，緊接著把工地劃定完成即跟住戶簽約合作，一般都更從事計畫到權利變換、申請建照至少要4、5年，建商目標2年後拿到建照動工重建。

(中時 )

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