盜網紅照騙單身熟女 警破詐團水房扣3000萬現金

2018年10月26日 15:25 中時 胡欣男

賓士車運鈔，車上還準備辣椒水槍，防止有人行搶。（胡欣男翻攝）

賓士車運鈔，猶如行動洗錢水房。（胡欣男翻攝）

嫌犯遭移送。（胡欣男翻攝）

戀愛詐騙集團與被害人對話。（胡欣男翻攝）

網紅創業家被詐騙集團盜圖，用來戀愛詐騙空虛寂寞的大陸女子。（摘自臉書）

林姓大陸女子今年4月在網路與自稱台灣籍的林姓證券業務員認識交往，對方以投資名義要求匯款，林女因而遭詐騙人民幣近52萬元（約合新台幣232萬）。林女來台報案，警方發現是假戀愛詐騙集團，刑事局國際科、電信偵查大隊等單位日前查獲該組詐騙集團的機房與洗錢水房，查扣新台幣近3000萬現金，發現嫌犯竟利用賓士車作為運鈔洗錢工具。

警方也發現，害林女墜入愛河的假身分，係盜用台灣知名網紅創業家「我是崴爺」本名王明崴的帥氣照片，搭配假的證券業務員身分戀愛詐騙；由於兩岸共打停擺，被害人也深知兩岸司法互動不佳，乾脆來台親自報案，我警方亦積極偵辦，讓被害人感謝台灣警方協助破案。

警方指出，林女在大陸報案後，在網路上與其他被害人取得聯絡，前人建議她也要來台報案，刑事局獲報積極偵查，發現該假戀愛詐欺集團活動於台中地區，國際科、電信偵查大隊等專案小組成員日前攻搜索，分別破獲機房與洗錢水房，並在水房內查獲正準備要回水給金主的鉅額現金新台幣2900多萬元。

警方循線查出詐騙集團以賓士車作為洗錢的運鈔車，為防運鈔途中有變故，還在車上準備辣椒水槍以防萬一，警方逮捕機房、水房的管理者、馬姓等4名嫌犯，依詐欺罪送辦。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )