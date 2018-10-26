銀髮阿嬤陳秀卿行銷「缺陷美盆栽」

陳秀卿將瑕疵陶杯結合花草製成療癒盆栽。（吳江泉攝）

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退休銀髮阿嬤陳秀卿(右)在勞動部南區銀髮中心輔導員(左)協助下，學會行銷要領賣陶杯盆栽，開創職場第二春。。（吳江泉攝）

68歲銀髮阿嬤陳秀卿今年初幫憨兒賣窯燒陶器時，發現略有瑕疵的陶杯要丟棄很可惜，於是靈機一動，「不能完美，那就玩美」，收購陶杯結合花草製成「缺陷美盆栽」，透過勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心協助，學會行銷要領，自創盆栽品牌，在手作市場闖出一片天。

「歡迎大家來體驗製作辦公室療癒小盆栽」，陳秀卿說，明（27）日上午9點半至中午12點半，在高雄市文化中心圓形廣場舉辦的「2018銀力超人、無限可能」成果展示嘉年華會，當天她將提供40個體驗名額，教大家製作盆栽，並分享她運用南區銀髮中心資源順利創業歷程。

陳秀卿說，退休後靠賣「缺陷美盆栽」開創職場第二春，是無心插柳柳成蔭，她從雜誌社行銷員退休後，在友人介紹下幫喜憨兒基金會賣窯燒陶器，銷售過程中發現美麗但帶有一點小瑕疵的陶杯要作廢，覺得棄之可惜，決定先收購，規畫將其作為盆栽容器賦予第二生命。

陳秀卿年輕時曾短暫在日商公司工作培養插花技能，因此當決定要把瑕疵陶杯結合花草製成辦公室療癒小盆栽時，腦海裡充滿靈感，製作過程樂在其中。

她首批製作的30個小盆栽，很快的就透過友人介紹，銷售一空，後來決定以此為業，曾到電信公司擺攤，後期因無法掌握行銷要領及拓展行銷通路，銷售成績不佳，今年5月透過親友介紹來到南區銀髮中心，經輔導員推薦參加創業系列課程，藉由老師輔導協助，以自己的名字創立「卿青盆栽小舖」品牌，並撰寫品牌故事、設計品牌logo，銷售通路則拓展至創意市集，成立臉書粉絲團展開網路銷售。

她表示，這年頭，讓顧客了解創業者的品牌故事很重要，很多顧客就在得知她退休後，將瑕疵陶杯結合插花興趣「創業玩創意」都豎起大拇指，以購買作為支持。關於南區銀髮中心提供資源及10月27日成果展示嘉年華會活動詳情，歡迎民眾撥打(07)2222778洽詢。

(中時 )

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