MLB》A-Rod與珍妮佛訂婚 又跟前妻打官司

2018年10月26日 15:43 中時電子報 盧品青

恭喜洋基特別顧問A-Rod(Alex Rodriguez)又訂婚了，對象就是女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)，她在世界大賽G2秀出閃亮亮的鑽戒。為了保住自己的血汗錢，A-Rod近幾個月又與前妻辛西亞(Cynthia Scurtis)開始打官司。

A-Rod與辛西亞10年前離婚，當初講好付給她與兩個女兒每個月贍養費11.5萬美元(約台幣356萬元)，但那是他還在打球的時候，當時他年薪3000萬美元，這點錢不痛不癢。如今A-Rod的年收暴跌至300萬美元，而且還想再婚，於是他不想付這麼多錢了。

辛西亞是很有錢的女人，坐擁數棟房子和車子，還有碩士學位。A-Rod認為自己的收入已經減少很多，辛西亞有工作能力也有新男友和小孩，不應該再向他敲竹槓。

A-Rod感覺「憑什麼我還要幫妳養新男友呢」，兩人之前確實有協議在A-Rod退休之後會減少贍養費，因此他想把費用砍到每月2萬美元，加上小孩的教育費共約3萬美元，不過辛西亞堅持要有5萬美元，最後只能對簿公堂。

其實A-Rod本人還未證實訂婚的消息，不過他本來就是那樣的人，43歲的他與49歲的羅培茲已被外界視為夫妻，珍妮佛也早被媒體戲稱為「J-Rod」。

(中時電子報)