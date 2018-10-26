假日何處去 江家古厝喝拉花冠軍咖啡

鹿陶洋江家古厝「行動城堡咖啡館」店長梁其盛再拿下咖啡拉花賽冠軍。（劉秀芬攝）

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梁其盛以「海馬」拉花拿下莫凡彼南開盃全國咖啡拉花創意賽大專組冠軍。（劉秀芬攝）
假日何處去 江家古厝喝拉花冠軍咖啡

台3線玉井往楠西路上的鹿陶洋江家古厝，是全台最大且保存相當完善的傳統閩南式聚落，也是往梅嶺、曾文水庫的順遊景點，去年12月這裡開了一家咖啡館，以店長梁其盛的冠軍拉花咖啡漸漸打出名聲，日前梁其盛又奪下莫凡彼南開盃全國咖啡拉花創意賽冠軍。

去年12月江家古厝旅外子弟黃漢威回饋家鄉，將老家整理後開設「行動城堡咖啡館」，並請外甥梁其盛駐店。梁其盛自小是過動兒，媽媽送他去學畫畫訓練耐心定性，高中念亞洲餐旅學校時漸對咖啡拉花產生興趣，自此一路鑽研，曾拿過兩次全國拉花冠軍及一次調酒冠軍。

目前就讀嘉南藥理大學餐飲系的梁其盛，日前又以苦練二星期「海馬」拉花，拿下大專組冠軍，「拉花不只講求創意美感，穩定度也很重要」，梁其盛說，他最拿手的是玫瑰拉花，剛練海馬拉花時也常被笑拉成恐龍，接下來他想要挑戰的是年底的PCA（Professional Coffee Athletics）台灣區咖啡拉花競賽。

梁其盛每周末幾乎都由疼孫的外公載他回江家古厝，近一年來「行動城堡咖啡館」成為台3線上遊客新休息點，還有不少慕名前來的遊客，附近楠西區公所區長與同仁也經常來捧場與鼓勵，台南的眼科醫師蔡瑞庭夫妻也常大老遠來喝咖啡。梁其盛說，經過快一年訓練，就算遊覽車一車人來古厝參觀、喝飲料，他一次幫20個客人上飲料游刃有餘。

(中時 )

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